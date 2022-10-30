Göztepe Denizlispor maç özeti izle (Video)

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Altaş Denizlispor'u konuk etti. İzmir ekibi sahadan 5-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar 15’inci dakikada İsmail ile gol yağmurunu başlattı. 22’nci dakikada Mamah tabelayı 2-0’a getirdi ve ilk yarı 2-0 Göztepe üstünlüğü ile sona erdi. Takımının ilk golüne imza atan İsmail 59’da frikikten ağları sarsarken, 69’da Kvasina durumu 4-0 yaptı. Hasic, 84’üncü dakikada Göztepe’nin 5’inci golünü attı. Göztepe bu galibiyetle puanını 14’e çıkardı. Denizlispor ise henüz galibiyetle tanışamadı ve 2 puanla sonunculuktan kurtulamadı. Göztepeli taraftarlar Cumhuriyet’in 99’uncu kuruluş yıl dönümünü büyük coşkuyla kutladı. Koreorafi şov yapan Göztepeli tribünler Türk bayraklarıyla görsel şov düzenledi. Göztepe takımı ise Yaşasın Cumhuriyet yazılı formayla mücadele etti.

REKLAM

Göztepe Denizlispor maç özeti

15’inci dakikada bu ev sahibi öne geçti. Yasin’in ortasında topla buluşan İsmail, rakibinden sıyrılıp yaptığı sert vuruşla Abdülkadir’i avladı: 1-0.

22’nci dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Yunus Emre’nin soldan ortasında iyi yükselen Mamah’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

39’uncu dakikada İzmir temsilcisi direğe takıldı. Yasin’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasındaki Mihojevic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

54’üncü dakikada Denizlispor 10 kişi kaldı. Kaleci Abdulkadir topu Ali kman’a kaptırdı. Ali’nin ceza yayı üzerinden şutunda Abdulkadir topa elle müdahalede bulununca direkt kırmızı kart gördü.

59’uncu dakikada Göztepe farkı 3’e çıkardı. Abdulkadir’in pozisyonundan sonra frikik kazanan Göztepe’de İsmail serbest vuruştan klas bir gole imza attı: 3-0.

69’uncu dakikada Yunus Emre’nin yaptığı ortada Kvasina kafayı vurdu ve top filelerle buluştu: 4-0.

84’üncü dakikada Göztepe skoru 5-0 yaptı. Soldan gelişen atakta Palmer’ın pasında topa gelişine vuran Hasic ağları havalandırdı.

Karşılaşma Göztepe'nin 5-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Göztepe-Denizlispor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 5-0 yenen Göztepe'nin teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, bu galibiyetin kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Özkayımoğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olarak çok güzel bir müsabaka oynadıklarını dile getirdi.

Tüm oyuncuların yüreğini ortaya koyduğunu ve net bir galibiyet aldıklarını kaydeden Özkayımoğlu, şöyle konuştu:

"Büyük Göztepe taraftarının ve camiamızın ihtiyacı olan bir galibiyetti. İki haftadır çok net galibiyetler alıyoruz ve çok iyi mücadele ediyoruz. Bunun için ekip olarak çok iyi çalışıyoruz. Play-off'u yakalayabilmek için zorlu bir fikstüre giriyoruz. Önce Samsunspor deplasmanı, Türkiye Kupası maçı, daha sonra iç sahada Keçiörengücü maçı ve Eyüpspor deplasmanı var. Çok zorlu müsabakalar oynayacağız. En iyi şartlarda hazırlanıp, Göztepe'nin formasını, armasını en iyi temsil edecek şekilde var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bu özel günde büyük Göztepe taraftarının yapmış olduğu hazırlık hepimizi gururlandırdı."

REKLAM

Gözlükaya: Üzgünüz

Altaş Denizlispor Teknik Sorumlusu Mustafa Ali Gözlükaya, kötü bir müsabakayı geride bıraktıklarını belirtti.

Sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini belirten Gözlükaya, "Buraya gelirken hedefimiz farklıydı. 'Kazanabilir miyiz?' diye düşünerek geldik ama kötü bir sonuçla buradan ayrılmış olduk. Skor 2-0 olduktan sonra biraz toparlamıştık. Ancak ikinci devrede özellikle kırmızı kart ve hemen arkasından gelen gol bizi iyice demoralize etti. Üzgünüz. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜN Liverpool - Leeds United maç özeti izle (Video)

ÖZGÜN Valencia 0-1 Barcelona maç özeti izle (Video)

ÖZGÜN Alanyaspor 2-0 Gaziantep maç özeti ve golleri