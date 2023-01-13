Özgün Gümüşhane TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?
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Gümüşhane TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?

Gümüşhane TOKİ arsa kura sonuçları, bu illerin sosyal konutlar için hak sahiplerinin belli olmasından sonra sorgulanır oldu. TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım'da sona erdi. Ardından gözler TOKİ arsa başvuru sonuçlarına çevrildi. Çevre, Şehirilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, “İlk etapta 250 bin sosyal konut, ardından 1 milyon konut yapılacak arsa, 10 bin iş yeri vatandaşımıza sunduk. 30 Mart'a kadar kuralarını çekeceğiz, 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle konutlarımızı yapacağız.” dedi. Gümüşhane’de 750 konut projeli arsa satışı yapılacak. TOKİ Gümüşhane müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihlerini henüz açıklamadı. Peki Gümüşhane TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Gümüşhane arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gümüşhane TOKİ Arsa Kura Sonuçları: Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran, Torul TOKİ müstakil, hisseli arsa Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
Gümüşhane TOKİ arsa kura sonuçları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı. Proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, “Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. Gümüşhane konut kuraları 18 Aralık’ta yapıldı. 750 arsa satışı yapılacak olan Gümüşhane’de arsa kura tarihleri de araştırılmaya başlandı. Peki Gümüşhane TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Gümüşhane arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Gümüşhane TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

Beşinci etap sosyal konut kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapıldı. TOKİ 6. etap kuraları 13 Ocak 2023 Cuma günü Eskişehir’de başlayacak. 12-24 Ocak TOKİ TOKİ Eskişehir, Mersin, Bilecik , Sakarya, Kocaeli, Antalya, Yalova ve Isparta kura çekilişleri gerçekleştirilecek. TOKİ konut kuraları etap etap gerçekleştiriliyor. Gümüşhane TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Gümüşhane TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Gümüşhane kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Gümüşhane TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Gümüşhane TOKİ arsa yerleri

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