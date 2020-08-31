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Gündem Okula destekli dönüş Yeşilay koronavirüsten psikolojik olarak etkilenen çocuklara el uzatıyor
EĞİTİM

​ Okula destekli dönüş: Yeşilay koronavirüsten psikolojik olarak etkilenen çocuklara el uzatıyor

Okula destekli dönüş: Yeşilay koronavirüsten psikolojik olarak etkilenen çocuklara el uzatıyor

Koronavirüs pandemisi sonrası kapanan okullar, çocuklarda travmaya dönüştü. Yasaklar nedeniyle bir süre sokağa da çıkamayan çocukların okula dönüşte zorluk yaşayacağına dikkat çeken Yeşilay, 5 bin psikoloji ve PDR uzmanına okul korkusuyla mücadele eğitimi verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, okul fobisinin aşılmasının anne, baba ve öğretmenin birlikte adım atmasıyla mümkün olacağını vurguladı. Çocukların çok uzun süre okuldan ayrı kaldıklarını ve yeniden okula başlayacaklarını hatırlatan Öztürk, "Bugün başlamasalar da bir süre sonra elbet başlayacaklar. Bu sırada kimisinde pandeminin de getirdiği bir takım durumlarla okula gitmek istememe, okul reddi, okul fobisi gibi davranışlar göreceğiz, çünkü uzun süreli ayrılıklar bu duruma yatkın çocuklar için çok risklidir” dedi. Yapılan araştırmalara göre okul fobisi bulunan çocukların yüzde 13’ünde ayrılma kaygısı olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Korku ve kaygı normaldir. Ancak yönetilemediği zaman hastalık derecesine dönüşmüş demektir. Bu durumun üstesinden gelmek için çocuğun bulunduğu sosyal ortama uyum sağlamasıyla ilgili adım adım çözümler üretmek gerekir" diye konuştu.

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