​ Okula destekli dönüş: Yeşilay koronavirüsten psikolojik olarak etkilenen çocuklara el uzatıyor

Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, okul fobisinin aşılmasının anne, baba ve öğretmenin birlikte adım atmasıyla mümkün olacağını vurguladı. Çocukların çok uzun süre okuldan ayrı kaldıklarını ve yeniden okula başlayacaklarını hatırlatan Öztürk, "Bugün başlamasalar da bir süre sonra elbet başlayacaklar. Bu sırada kimisinde pandeminin de getirdiği bir takım durumlarla okula gitmek istememe, okul reddi, okul fobisi gibi davranışlar göreceğiz, çünkü uzun süreli ayrılıklar bu duruma yatkın çocuklar için çok risklidir” dedi. Yapılan araştırmalara göre okul fobisi bulunan çocukların yüzde 13’ünde ayrılma kaygısı olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Korku ve kaygı normaldir. Ancak yönetilemediği zaman hastalık derecesine dönüşmüş demektir. Bu durumun üstesinden gelmek için çocuğun bulunduğu sosyal ortama uyum sağlamasıyla ilgili adım adım çözümler üretmek gerekir" diye konuştu.

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