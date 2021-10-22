​10 bin yeni okul 750 anaokulu ​

Milli Eğitim Bakanlığı, okullar arasındaki başarı farkını azaltmak için harekete geçti. Bu kapsamda 5 yılın altında deneyime sahip öğretmenlere geniş çaplı bir eğitim programı uygulanacak. Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrenciler desteklenecek. Temel eğitimde 10 bin okul yapılacak. İstanbul’da 750 anaokulu açılacak. Kütüphanesi ve spor tesisi olmayan okul kalmayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde fırsat eşitliğini artırma hedefiyle birçok proje için düğmeye bastı. Okullar arası başarı farklarına ilişkin sonuçlar göz önüne alınarak, uzun vadede oluşması muhtemel başarı farklarını ve okul terki gibi olumsuz sonuçları engellemek için yeni adımlar atılacak. Bu kapsamda, ‘Temel eğitimde 10 bin okul projesi’, İstanbul’da 750 yeni anaokulunun yapılması, ‘Kütüphanesi ve spor tesisi olmayan okul kalmasın’ projeleri hayata geçirilecek. Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencileri desteklemek için yürütülen projelerin sayısı da artırılacak.
ÖĞRETMENE EĞİTİM DESTEĞİ
Bakanlığın yaptığı araştırmada, 20 yılın üzerinde deneyime sahip öğretmenlerle, deneyimi 5 yılın altında olan öğretmenlerin, öğrenciye etkisinde 60-70 puanlık bir farkın olduğu tespit edildi. Belirli bölgelerde genç öğretmen yoğunluğunun fazla olması dolayısıyla bu öğretmenlere verilecek eğitimin, fırsat eşitliğini sağlama açısından önemli olduğu değerlendirilirken, söz konusu farkın kapatılmasına yönelik olarak öğretmenlere mesleğe başladıktan sonra ilk beş yılda tamamlayacakları geniş çaplı bir eğitim programı uygulanacak.
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Sınıf yönetimi, proje hazırlama yöntem ve uygulamaları, eğitimde drama, etkinlik temelli ders tasarlama gibi başlıkların yer alacağı programa, mesleğe başlayan öğretmenlerin tümünün katılması planlanıyor. Öte yandan, söz konusu farkın Finlandiya’da 2 puan olduğu öğrenildi.
Genç işsizliğini azaltılması ile ülkenin toplumsal ve ekonomik gelişiminin sağlanmasında etkin bir role sahip olan mesleki eğitim iyileştirilecek. Bu kapsamda atılan en önemli adımlardan birisi sektörün eğitim süreçlerine dahil edilmesi olduğu belirtilirken, mesleki eğitimin geliştirilmesi için istihdam önceliği verilmesi yönünde adımların atılacağı ifade ediliyor.