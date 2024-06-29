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100 halk plajı daha

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir yıl içinde 100 halk plajı açılacağını bildirdi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 29/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:50 - 29/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bakan Özhaseki, Türkiye Yüzyılı Çevre Projeleri Medya Buluşmaları kapsamında, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

BAYRAM BOYU DENETM

Kıyılarda oluşan işgal ve kaçak yapılaşma sorununa karşı 'Denizler Halkındır Projesi'ni başlattıklarını belirten Özhaseki, “Vatandaşlarımızın kıyılara ulaşımına engel olan tüm işgalleri tespit edip gereğini yapacağız. İlk aşamada bayram boyunca 2 ilimizde 8 noktada işgalleri ortadan kaldırdık. Ayrıca denetimlerimizi aktif kılmak için Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattını kurduk. Kıyı şeridi olan 28 ilimizde en az bir halk plajını açarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Hedefimiz bir yıl içerisinde 100 halk plajı açarak denizlere erişimi kolaylaştırmaktır” dedi. Özhaseki, Kültür ve Turizm Bakanlığının da muhtelif yerlerde yeni halk plajlarını açarak vatandaşımın hizmetine sunacağı bilgisini paylaştı.

20 KOY KORUMA ALTINDA

Sahillerin, koyların teknelerin verdiği zararlardan korumak için çalıştıklarını vurgulayan Özhaseki, rast gele çapalamaya karşı Mapa Şamandıra Projesi’ni başlattıklarını hatırlattı. Pilot uygulamanın Fethiye-Göcek Bölgesi’nde bulunan 805 kilometrekarelik alanda başlatıldığını söyleyen Özhaseki, “Projeyle 20 koyumuzu koruma altına alıyoruz. Artık yatlar ve tekneler mapa şamandıralara bağlanacak” dedi.

DEPOZİTO SİSTEMİYLE KAZANÇ

Pilot uygulama olarak bazı illerde başlayan Depozito Yönetim Sistemi ile ilgili bilgiler paylaşan Özhaseki, şöyle konuştu: “Sistem ile toplanacak malzemeden ülkemize yıllık 520 milyon avro milli ekonomik kazanç sağlanacak. Hedefimiz, 2025 yılı ortasına kadar makine ve altyapı kurulumunu tamamlayarak ulusal depozito uygulamasını başlatmaktır."

Seneye tüm konutlar teslim

Deprem bölgesindeki çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi veren Özhaseki, şunları söyledi: "1900 şantiyede, 153 bin kişilik bir emekçi ordusuyla çalışıyoruz. 441 bin 390 konut ve iş yeri için hak sahibini belirledik. Biz hak sahipliği sayısından daha fazla olarak, 500 bin bağımsız bölüm için planlamamızı yaptık. 4 bin 333 köyümüzde, 100 bin çelik köy evi yapıyoruz. Depremin birinci yılında 76 bin konutumuzu hak sahibi depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmiş olacağız. 2025 yılının sonuna kadar, tüm hak sahibi depremzedelerimizi güvenli evlerine kavuşturacağız."



#Halk Plajı
#Mehmet Özhaseki
#Aktüel
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