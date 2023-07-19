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13 bin sakıncalı kapıdan döndü

Türkiye, yasal yollardan ülkeye girmek isteyen riskli kişilere karşı da tedbirlerini artırdı.

Canberk Doğan
04:00 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Kaçak göçmenlere karşı önlemlerini sıkılaştıran Türkiye, yasal yollardan ülkeye girmek isteyen riskli kişilere karşı da tedbirlerini artırdı. Havaalanı ve gümrük kapılarında kurulan risk analiz birimleri, şüpheli buldukları yaklaşık 48 bin yabancıyı kontrolden geçirdi. Bunlardan 27 binden fazlası özel mülakata tabi tutulurken, yaklaşık 13 bini Türkiye’ye sokulmadı.

48 BİN KİŞİYLE ÖZEL MÜLAKAT

Yabancı terörist savaşçı tehlikesi özelikle Suriye’deki iç savaşla birlikte DEAŞ ve PKK/PYD saflarında savaşmaları ile dünya gündemini meşgul etti. Türkiye’de bu riske karşı geçişlere sıkı kontrol getirdi. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından 30 ilde 64 noktada risk analiz birimleri kuruldu. 2014’te oluşturulan söz konusu birimlerin faaliyetleri kapsamında binlerce sakıncalı yabancının Türkiye’ye girişi önlendi. Geçen yıl aralık sonu itibariyle ülkeye giriş yapmak isteyen yaklaşık 48 bin yabancı şüpheli kontrol edildi. Bunlardan 27 bin 582’si özel mülakata tabi tutuldu, 12 bin 833’ü hakkında ise geri gönderme veya sınır dışı işlemi uygulandı.



#Göçmen
#DEAŞ
#PKK
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