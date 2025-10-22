15 kişi gözaltında: Yasa dışı bahisle milyarlık vurgun

Soruşturmada, 2023 yılı boyunca “paribahis849.com” üzerinden yasa dışı bahis amacıyla 807 ayrı işlemle 1,2 milyar liranın farklı hesaplara gönderildiği belirlendi. Bu transferlerde toplam işlem hacminin 3 milyar 665 milyon lirayı aştığı tespit edildi.

Başsavcılığın talimatıyla hazırlanan MASAK raporları ve HTS analizleri doğrultusunda Paribu, Papara, BN Teknoloji ve D Elektronik Şans Oyunları gibi şirketlerdeki hareketliliğin incelendiği soruşturmada, 14 ve 9 kişiden oluşan iki grubun organize şekilde para trafiğini yönettiği tespit edildi. Gruplardan birinin işlem hacminin 2,4 milyar lirayı, diğerinin ise yaklaşık 785 milyon lirayı bulduğu kaydedildi.