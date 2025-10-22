15 kişi gözaltında: Yasa dışı bahisle milyarlık vurgun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 3 milyar 665 milyon liralık para transferi tespit edilen 24 şüpheliden 15’inin gözaltına alındığını açıkladı.
Soruşturmada, 2023 yılı boyunca “paribahis849.com” üzerinden yasa dışı bahis amacıyla 807 ayrı işlemle 1,2 milyar liranın farklı hesaplara gönderildiği belirlendi. Bu transferlerde toplam işlem hacminin 3 milyar 665 milyon lirayı aştığı tespit edildi.
PARAYI ORGANİZE ŞEKİLDE YÖNETTİLER
Başsavcılığın talimatıyla hazırlanan MASAK raporları ve HTS analizleri doğrultusunda Paribu, Papara, BN Teknoloji ve D Elektronik Şans Oyunları gibi şirketlerdeki hareketliliğin incelendiği soruşturmada, 14 ve 9 kişiden oluşan iki grubun organize şekilde para trafiğini yönettiği tespit edildi. Gruplardan birinin işlem hacminin 2,4 milyar lirayı, diğerinin ise yaklaşık 785 milyon lirayı bulduğu kaydedildi.
ŞÜPHELİLER 20’Lİ YAŞLARDA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda adreslere eş zamanlı baskın yapılırken, şüphelilere ait dijital materyal ve belgelere el konuldu. Gözaltına alınanların çoğunun 20’li yaşlarda olduğu, yasa dışı bahis paralarını farklı hesaplar üzerinden aktararak sisteme sokmaya çalıştıkları belirtildi. Başsavcılık, yasa dışı bahis nedeniyle oluşan yüksek miktarlı vergi kaybına dikkat çekerek, benzer suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.