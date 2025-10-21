Yeni Şafak
İstanbul merkezli 11 ilde "çençli lüks araç" operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul merkezli 11 ilde "çençli lüks araç" operasyonu: 40 gözaltı

Soruşturmada, liderliğini "M3" kod adlı F.M.'nin yaptığı suç örgütünün, özellikle BMW marka "M" model otomobiller üzerinde sahtecilik yaptığı belirlendi
Soruşturmada, liderliğini "M3" kod adlı F.M.’nin yaptığı suç örgütünün, özellikle BMW marka "M" model otomobiller üzerinde sahtecilik yaptığı belirlendi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışından getirilen lüks araçların "çenç" yöntemiyle sahte evrak düzenlenerek satıldığı tespit edildi. 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, liderliğini "M3" kod adlı F.M.’nin yaptığı suç örgütünün, özellikle BMW marka "M" model otomobiller üzerinde sahtecilik yaptığı belirlendi. Örgüt üyelerinin depremde zarar gören veya kazada kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını yurt dışından getirilen araçlara uyarlayarak "çenç" yaptığı, bu araçlara "proje araç" adı altında sahte uygunluk belgeleri düzenlediği tespit edildi. Örgütün, çenç yapılan araçları orijinalmiş gibi gösterip vatandaşlara satarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Şu ana kadar 50 aracın çenç yapıldığı, bunlardan 43’ünün ele geçirilerek bilirkişi incelemelerinde tamamının çenç olduğu tespit edildi. Örgütün hiyerarşik yapı içinde hareket ettiği, toplam 72 şüphelinin 50 ayrı eyleme karıştığı ortaya çıktı.



Başsavcılığın talimatıyla 21 Ekim 2025 Salı günü İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak ve Van’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alınırken, arama ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



