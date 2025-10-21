Tugay Kerimoğlu'ndan Trabzonsporlu futbolcu için flaş çağrı: Türk vatandaşı yapalım

Futbol yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Trabzonspor'da performansıyla ön plana çıkan oyuncu için dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Kerimoğlu, "Bu oyuncuyu Türk vatandaşı yapalım. Kumaşı çok iyi" dedi.
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Christ Inao Oulai, kısa sürede bordo-mavili takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
19 yaşında olmasına rağmen olgun futbol zekasıyla ön plana çıkan genç oyuncu, Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Paul Onuachu'ya yaptığı asistle takımın galibiyetinde önemli rol oynadı.
Trabzonspor'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Tugay Kerimoğlu, Fildişi Sahilli oyuncuyla ilgili gündem olan bir çağrıda bulundu.
Kerimoğlu, Christ Inao Oulai'ye Türk vatandaşlığı verilerek A Milli Takım'da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
NOW Spor'da konuşan Tugay Kerimoğlu, "Oulai diye bir oyuncu aldılar. Bu oyuncuyu Türk vatandaşı yapalım. Kumaşı çok iyi" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor, Oulai'yi yaz transfer döneminde Fransız ekibi Bastia'dan 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağlamıştı.
5 yıllık sözleşmeye imzayı atan genç oyuncu, bordo-mavili formayla çıktığı 3 maçta 2 asist kaydetti.
Fildişi Sahilli Christ Inao Oulai, henüz hiçbir milli takım forması giymedi.