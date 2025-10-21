Tugay Kerimoğlu'ndan Trabzonsporlu futbolcu için flaş çağrı: Türk vatandaşı yapalım

Futbol yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Trabzonspor'da performansıyla ön plana çıkan oyuncu için dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Kerimoğlu, "Bu oyuncuyu Türk vatandaşı yapalım. Kumaşı çok iyi" dedi.

1 /8 Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Christ Inao Oulai, kısa sürede bordo-mavili takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

2 /8 19 yaşında olmasına rağmen olgun futbol zekasıyla ön plana çıkan genç oyuncu, Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Paul Onuachu'ya yaptığı asistle takımın galibiyetinde önemli rol oynadı.





3 /8 Trabzonspor'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Tugay Kerimoğlu, Fildişi Sahilli oyuncuyla ilgili gündem olan bir çağrıda bulundu.

4 /8 Kerimoğlu, Christ Inao Oulai'ye Türk vatandaşlığı verilerek A Milli Takım'da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

5 /8 NOW Spor'da konuşan Tugay Kerimoğlu, "Oulai diye bir oyuncu aldılar. Bu oyuncuyu Türk vatandaşı yapalım. Kumaşı çok iyi" ifadelerini kullandı.

6 /8 Trabzonspor, Oulai'yi yaz transfer döneminde Fransız ekibi Bastia'dan 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağlamıştı.



7 /8 5 yıllık sözleşmeye imzayı atan genç oyuncu, bordo-mavili formayla çıktığı 3 maçta 2 asist kaydetti.