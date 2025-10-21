



MHP lideri Bahçeli'den 'Kıbrıs' çağrısı: 81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat konusudur Gündem / Politika

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında TBMM'de açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Aydınlığın sürekli olarak hem ışık hem de ısı üretmesi, milli birlik ve kardeşliğin toplumsal uzlaşması ve dayanışmanın varoluş enerjisine doğrudan doğruya bağlı olmayı hedefliyoruz.

Kıbrıs Parlamentosu acilen toplanmalı seçim sonucu ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyetine katılma kararı almalıdır.

Kıbrıs milli davamızdır, bu davadan geri dönüş yoktur. Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır.

Federasyon teklifinin geçerliliği yok.

"KKTC seçimleri çok az katılımla gerçekleşti"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6. Cumhurbaşkanı’nı seçmek maksadıyla geçtiğimiz pazar günü Kıbrıs Türkleri sandık başına gitmişlerdir. Seçmen sayısının 218 bin 313 kişi olduğu bu seçimde, katılım oranı yaklaşık yüzde 62,83 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bu suretle Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman, kullanılan oyların yüzde 62,80’ini alarak yeni Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne saygı, şükran ve takdirle anılacak hizmetleri geçen Sayın Ersin Tatar ise kullanılan oyların yüzde 35,77’sini alarak bu demokratik yarışta maalesef geride kalmıştır.

Kıbrıs'ın güvenlik ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır.

"81 Düzce, 82 KKTC"

81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat meselesi haline gelmiştir. Biz Kıbrıs'a bakınca vatan görüyoruz. Kıbrıs gündeme geldiğinde 1571'den itibaren Türk milletinin hakimiyeti ile sivrildiğini anlatıyor, bununla da övünüyoruz.

"İsrail dünya barışına doğrulmuş bir silahtır"

Haydut İsrail'e güven duyulamayacağı açıktır.















