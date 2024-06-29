15 milyar aklamışlar

Harekete geçen ekipler örgütlü olarak izinsiz ödeme hizmeti faaliyetinde bulunduğu, “5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet” ettiği ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarını işledikleri gerekçesiyle 14 şüpheliyi yakalamak için düğmeye bastı. İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir'de yapılan eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda birçok ülkeye ait banka kartı ele geçirildi. Çok miktarda imitasyon altın ve ziynet eşyası, dijital materyal, 148 bin 700 lira ve 465 dolara el konuldu. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.