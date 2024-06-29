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15 milyar aklamışlar

Kara para operasyonunda 12 gözaltı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, “Dubai POS makinesiyle para çekilmesi” ve “kara para aklanması” iddialarına yönelik 20 Ocak'ta Fatih'teki 2 iş yerine düzenlenen ve 8 şüphelinin yakalanıp 71 POS cihazının ele geçirildiği soruşturmayı derinleştirdi.

Şahin Şen
04:00 - 29/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 03:01 - 29/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kara para aklama iddialarını araştıran uzmanlar, çarpıcı bir rapor hazırladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) hazırladığı raporda, yurt içinde faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazları üzerinden “kuyumculuk faaliyeti izlenimi verilerek” komisyon karşılığı yaklaşık 15 milyar lira çekim yapıldığı tespit edildi.

12 GÖZALTI

Harekete geçen ekipler örgütlü olarak izinsiz ödeme hizmeti faaliyetinde bulunduğu, “5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet” ettiği ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarını işledikleri gerekçesiyle 14 şüpheliyi yakalamak için düğmeye bastı. İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir'de yapılan eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda birçok ülkeye ait banka kartı ele geçirildi. Çok miktarda imitasyon altın ve ziynet eşyası, dijital materyal, 148 bin 700 lira ve 465 dolara el konuldu. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



#Operasyon
#kara para
#POS cihazı
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