17 kişi daha uyuşturucudan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında model, influencer ve iş insanlarının da olduğu 20 şüpheliden 17’si tutuklandı. Soruşturma kapsamında, ‘uyuşturucu imal ve ticareti’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma’, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ ve ‘fuhşa teşvik ve aracılık etme’ suçlarından 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti. Şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edilmiş, zanlılardan Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.