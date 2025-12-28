Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
17 kişi daha uyuşturucudan tutuklandı

17 kişi daha uyuşturucudan tutuklandı

04:0028/12/2025, Pazar
G: 28/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Melissa Fidan Çalışkan, Mahmut Uğur Ziylan, Hamdi Burak Beşer.
Melissa Fidan Çalışkan, Mahmut Uğur Ziylan, Hamdi Burak Beşer.

İstanbul’da işadamları, sanatçılar ve sosyal medya fenomenlerinin gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturmasında 17 kişi tutuklanırken, iki kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında model, influencer ve iş insanlarının da olduğu 20 şüpheliden 17’si tutuklandı. Soruşturma kapsamında, ‘uyuşturucu imal ve ticareti’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma’, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ ve ‘fuhşa teşvik ve aracılık etme’ suçlarından 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti. Şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edilmiş, zanlılardan Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.

ÜÇ KİŞİYE ADLİ KONTROL

Operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrasında nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Tutuklanan isimler şöyle: Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Ercan Siverek, Yılmaz Burak Bozkurt.



#Uyuşturucu
#tutuklama
#toplum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İşgalcilerin bulaştırdığı bağımlılıklara karşı Yeşilay