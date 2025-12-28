17 kişi daha uyuşturucudan tutuklandı

İstanbul’da işadamları, sanatçılar ve sosyal medya fenomenlerinin gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturmasında 17 kişi tutuklanırken, iki kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında model, influencer ve iş insanlarının da olduğu 20 şüpheliden 17’si tutuklandı. Soruşturma kapsamında, ‘uyuşturucu imal ve ticareti’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma’, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ ve ‘fuhşa teşvik ve aracılık etme’ suçlarından 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti. Şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edilmiş, zanlılardan Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.
ÜÇ KİŞİYE ADLİ KONTROL
Operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrasında nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Tutuklanan isimler şöyle: Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Ercan Siverek, Yılmaz Burak Bozkurt.