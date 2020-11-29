Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 18 çuval fındığı önce çaldı, pişmanım deyip geri bıraktı
ORDU

18 çuval fındığı önce çaldı, ‘pişmanım’ deyip geri bıraktı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, bir işyerinden 18 çuval fındık çalan şahıs, pişman olduğunu söyleyip geri bıraktı. Fındığı çalan ve taşınması için yardım eden bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
18 çuval fındık çalan 2 kişi, pişman olup geri getirdi; kısıtlamayı ihlalden ceza uygulandı
18 çuval fındık çalan 2 kişi, pişman olup geri getirdi; kısıtlamayı ihlalden ceza uygulandı

Olay, Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. isimli esnaf, akşam saatlerinde işyerine ait kepenkleri kapatacağı esnada yanına gelen S.D. isimli şahıs, kendisine yardım edeceğini ve kepenkleri kapatacağını söyledi.

DHA

İşyerindeki kepenkleri kontrol etmeden evine giden B.A., kendisine gelen telefon üzerine şaşkına döndü.

Kepenklerini kapatan S.D. iddiaya göre kendisini arayarak, “Kepenkleri yarım bırakarak gittim, 18 çuval fındığı çalıp, pişman olup geri getirdim” dedi.

DHA

Esnaf B.A., hem fındıkları çaldıktan sonra pişman olan, hem de taşınması için gelen nakliyeci A.G. isimli şahıstan şikayetçi oldu. İhbar üzerine polis ekiplerince yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilere, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için 3 bin 150’şer lira idari para cezası kesilirken, şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir’de kısıtlama kurallarına uymayanlara 1 milyon liradan fazla ceza yazıldı
KORONAVİRÜS
İzmir’de kısıtlama kurallarına uymayanlara 1 milyon liradan fazla ceza yazıldı

Kızgın damadın ölümcül planı: Kayınpederine zehirli baklava gönderdi
GÜNDEM
Kızgın damadın ölümcül planı: Kayınpederine zehirli baklava gönderdi
Abone Ol Google News
Mesut Özile bunu yapan Uygurlara ne yapmamıştır?

Mesut Özil'e bunu yapan
Uygurlara ne yapmamıştır?

​Komünist Çin, ata yurdumuzun son bekçilerini yok ediyor.
Pazara giden eli boş dönüyor

Pazara giden eli boş dönüyor

Araç sahipleri otomobilleri için rekor fiyat istiyor.
Temel Karamalloğlu: Atatürk yaşasaydı Saadet Partili olurdu

Eyfel Kulesi'ni geçti

Eyfel Kulesi'ni geçti

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak.
Akılalmaz tuzak!

Akılalmaz tuzak!

​Zehirli baklavayla misafir gibi geldiler...
"Bunun hesabı sorulacak"

"Bunun hesabı sorulacak"

CHP'li vekilin "Türk ordusu Katar'a satılmıştır" sözlerine sert tepki.

Nijeryalılardan <br>Esenyurt'ta ayin

Nijeryalılardan
Esenyurt'ta ayin

Polis 'parti var' ihbarıyla baskın yapınca şoke oldu.
Nasıl kült haline geldi?

Nasıl kült haline geldi?

​Dünya Müslümanlarının hayal gücünü canlandırdı.
Fransa polisinin <br>son kurbanı

Fransa polisinin
son kurbanı

Suriye'de yaşamadığı şiddeti Fransa polisi yaşattı.
Evlatlarımızı geri getirin!

Evlatlarımızı geri getirin!

​Ermenistan'da kriz çözülemiyor.
Türkiye'de bir ilk

Türkiye'de bir ilk

Bu aşı BioNTech ve Moderna ile aynı özellikte.
Edirne'ye <br>akın ediyorlar

Edirne'ye
akın ediyorlar

​Polis Bulgarca anonslarla uyarıyor.
Çamaşır makinesi gibi köpürüyor

Çamaşır makinesi gibi köpürüyor

​Eğirdir Gölü'nde ürküten görüntü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.