1,8 milyar TL'lik sahtecilik ağı çökertildi

Antalya, Artvin, Adana ve Balıkesir merkezli 4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, hesaplarında 1 milyar 785 milyon TL hareketlilik tespit edilen 64 şüpheli yakalandı. Operasyonda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda sahte sağlık raporu, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilere ait 402 banka hesabı, 18 kripto varlık hesabı, 5 araç ve 2 konut, sahte engelli raporu ile usulsüz olarak alınan 12 otomobile el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 35'i tutuklanırken, 29'u hakkında adli kontrol kararı verildi.