Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
1,8 milyar TL'lik sahtecilik ağı çökertildi

1,8 milyar TL'lik sahtecilik ağı çökertildi

Oğuzhan Ürüşan
04:0024/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şüphelilerin haklarında, 7 farklı suçtan soruşturma başlatıldı.
Şüphelilerin haklarında, 7 farklı suçtan soruşturma başlatıldı.

Antalya, Artvin, Adana ve Balıkesir merkezli 4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, hesaplarında 1 milyar 785 milyon TL hareketlilik tespit edilen 64 şüpheli yakalandı. Operasyonda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda sahte sağlık raporu, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilere ait 402 banka hesabı, 18 kripto varlık hesabı, 5 araç ve 2 konut, sahte engelli raporu ile usulsüz olarak alınan 12 otomobile el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 35'i tutuklanırken, 29'u hakkında adli kontrol kararı verildi.


#operasyon
#sahtecilik ağı
#gözaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Af yasası çıktı mı, son durum ne? Genel af, kısmi af ve infaz düzenlemesi, ceza indirimi ne zaman çıkacak? 24 Mayıs 2024