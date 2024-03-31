18 seçmenli köyüne 7'nci kez muhtar oldu

"Köyümüzün seçmen sayısı 18. Benim 6'ncı dönemim bitti. Bu dönemim son. Bundan sonra aday olmayacağım. Aday olmak için gençlere bırakacağım. Biz yaşlandık. Artık genç olması lazım. Muhtar adayı bir arkadaş vardı. Sandıklı'da kalıyordu, gelmedi, çekildi. Ben de köyü beklemek için muhtar oldum. Zaten kimse yok burada. Kışın 3 hane 6 kişi kalıyor. 3-4 hane de yazın geliyor"