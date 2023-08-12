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187 general ve amiral yeni görevine başladı

TSK’da da YAŞ sonrası beklenen atamalar yapıldı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarından 187 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. Türkiye’nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat’ın yeni görevi belli oldu. Tuğamiral Fırat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanı görevine atandı.

Canberk Doğan
04:00 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv

TSK’da Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası beklenen atamalar dün yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzalaması ile Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararnamesi ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarından 187 general ve amiralin görev yerleri belirlendi.


GENELKURMAY 2. BAŞKANLIĞI’NA ÖZSERT

Kara Kuvvetleri Komutanlığında, YAŞ kararıyla orgeneralliğe terfi ettirilen İrfan Özsert, Genelkurmay 2. Başkanlığı’na atandı. Orgeneral Kemal Yeni, Ege Ordusu Komutanı oldu. Korgeneral Veli Tarakcı 3. Ordu Komutanlığına, Korgeneral Metin Tokel 2. Ordu Komutanlığına atandı. Korgeneral Levent Ergün ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise Koramiral İbrahim Özdem Koçer kurmay başkanlığına getirildi. Tümamiral Mustafa Kaya Mayın Filosu Komutanlığına atandı. Tuğamiral Mehmet Savaş Eser Deniz Hava Komutanı, Tuğamiral Mustafa Biçen ise Çanakkale Boğaz Komutanı olarak görev yapacak.


PLANLAMA KADIN AMİRALDE

Hava Kuvvetlerinde ise Orgeneral İsmail Güneykaya Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına, Korgeneral Erdoğan Gür, Hava Eğitim Komutanlığına, Tümgeneral Ergin Dinç Hava Harp Okulu Komutanlığına, Tümgeneral Ali Özmen Hava Savunma Komutanlığına, Tümgeneral Kemal Turan Harekât Başkanlığına atandı.


TARİHTE İLK OLARAK YER ALMIŞTI

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Tuğamiral rütbesine terfi eden Gökçen Fırat, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarihinin ilk kadın amirali olmuştu. Fırat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanı görevine atandı. YAŞ kararları ile Tuğamiralliğe yükselen Deniz Albay Zeki Aktürk ise MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne devam edecek.


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