19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

17:2619/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
IHA
Dolandırıcılıktan aranan hükümlü gözaltına alındı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek yürüttüğü operasyonda dolandırıcılıktan 19 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında, Odunpazarı ilçesinde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek olarak icra edilen faaliyet sonucunda ’dolandırıcılık’ suçundan 19 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalandı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.



#Dolandırıcılık
#emniyet
#Eskişehir
