19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında, Odunpazarı ilçesinde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek olarak icra edilen faaliyet sonucunda ’dolandırıcılık’ suçundan 19 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalandı.