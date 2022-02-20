1915 Çanakkale Köprüsü cumartesi günü hizmette : Yakut gerdanlık açılışa hazır ​

Türkiye; Marmaray, İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin ardından asırlık bir diğer proje olan 1915 Çanakkale Köprüsü de başarıyla inşa etti. Yatırım bedeli 2 milyar 545 milyon avro tutarındaki Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü açılışa hazır artık.

1915 Çanakkale Köprüsü

KÖPRÜYÜ YÜRÜYEREK GEÇTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışa hazırlanan 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nden dün incelemelerde bulundu ve köprüden yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçti. Karaismailoğlu’na Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da eşlik etti.

Yaklaşık 70 dakika süren kıtalar arası geçişin ardından köprünün Avrupa yakasında konuşma yapan Karaismailoğlu, projenin yapımında sarfedilen emeğe ve gösterilen özveriye rakamlarla dikkat çekti.

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1915 Çanakkale Köprüsü

6 DAKİKADA GEÇİŞ KONFORU

Karaismailoğlu, "Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesiyle gece gündüz çalışarak inşa ettik. Çanakkale şehitlerimiz Türkiye'nin düşmanlarına bir şey öğretti, Çanakkale'nin geçilemediğini. Çünkü Çanakkale düşman için hiçbir zaman geçilemeyecektir, ancak söz konusu dostluk, kardeşlik, üretim, ticaret, turizm, istihdam olunca sadece 6 dakikalık konforlu bir yolculuk ile Çanakkale Boğazı'nın bir yakasından diğer yakasına geçmek mümkün olacak” diye konuştu.

Köprünün lojistikte sağlayacağı kolaylığa dikkat çeken Karaismailoğlu, “Feribotla 60 dakikada geçilen, ancak saatler sürebilen Çanakkale Boğazı'ndan geçiş, projemizle sadece 6 dakikaya düşecektir. Cumartesi günü yapacağımız açılışa bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Adil Karaismailoğlu

Bir köprüden çok daha fazlası

PROJE KAPSAMINDA

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-1 asma köprü

-2 yaklaşım viyadüğü

-2 betonarme viyadük,

-6 hidrolik köprüsü

-6 alt geçit köprüsü

-43 üst geçit

-40 alt geçit ve 236 adet menfez

-12 kavşak

-4 otoyol hizmet tesisi

-5 ücret toplama istasyonu ve 2 bakım işletme merkezi inşa edildi.

-2 bin 557 adet aydınlatma direği

-6 bin 360 metrekare düşey levha montajı

-167 bin metrekare yatay işaretleme

-411 kilometre otokorkuluk

-196 kilometre tel çit ve 17,5 kilometre uzunluğunda yaya otokorkuluk montajı yapıldı.

-Proje kapsamında 516 bin 863 adet fidan dikildi.

ENLERİN PROJESİ

-Köprünün ana kablosunda kullanılan 162 bin kilometrelik toplam tel uzunluğu ile dünyanın çevre uzunluğunun dört katı kadar.

-Kule kesonları alanı 1 futbol sahası büyüklüğünde.

-Kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 daire yapılabilir.

-Köprüde kullanılan 177 bin ton çelik ile 177 bin adet binek otomobil üretilebilir.

-Akıllı ulaşım sistemleri kapsamında da 225 bin 250 metre uzunluğunda fiber optik iletişim altyapısı tesis edildi.

ERDOĞAN TELEFONLA BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüyüş sırasında Bakan Karaismailoğlu’nu telefonla arayarak bilgi aldı. Erdoğan, “Cumartesi günü bu muhteşem eserin açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi. Erdoğan, köprünün inşasında emeği içen bütün çalışanlara ve yüklenici firmalara teşekkür etti.