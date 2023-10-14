2 yardım uçağımız Mısır'da

Türkiye, abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkı için iki yardım uçağı gönderdi. Türkiye’nin Gazzeli siviller için insani yardımlarını taşıyan iki uçak Mısır’a iniş yaptı. Türk Kızılayı, Milli Savunma Bakanlığı ve AFAD iş birliğiyle yardımları ulaştırmak için yola çıktı. Türk Kızılayı Gazze İnsani Yardım Operasyonu Ekip Başkanı Selçuk Öztürk, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından bölgeye gönderilen yardım malzemelerinin en kısa sürede Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye ulaştıracaklarını bildirdi. Türkiye’den gelen insani yardım malzemesi yüklü ikinci uçak da Uluslararası Ariş Havalimanı’na indi. Türkiye’nin yardımları, Gazze’nin Mısır’a açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı’ndan Filistin tarafına teslim edilecek. Türkiye’nin yardımları Filistin Kızılayına teslim edilmek üzere hazırlanıyor.