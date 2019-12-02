Gündem 200 DEAŞlı deport edilecek
POLİTİKA

200 DEAŞ’lı deport edilecek

Sınır dışı edilmeyi bekleyen terörist sayısı ise şimdilik 200. Uyrukları tespit edilen bu teröristler kendi ülkelerine ya da istedikleri üçüncü ülkeye teslim edilecek. Geri gönderme merkezlerinde çoğu AB vatandaşı 950 civarında yabancı terörist olduğu belirtiliyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf :Arşiv
Fotoğraf :Arşiv

Avrupa ülkeleri özellikle Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından vatandaşı olan DEAŞ üyelerini geri almamak için türlü bahaneler ortaya koysa da Türkiye, bu teröristleri ülkelerine gönderme konusunda kararlı tavrını sürdürüyor. Bu kapsamda DEAŞ’lı yabancı teröristlerin kendi ülkelerine ya da üçüncü bir ülkeye gönderilmesi için ‘deport’ süreci 11 Kasım’da başlatıldı. 23 ilde bulunan 28 geri gönderme merkezinde tutulan yabancı teröristlerden ilk olarak Almanya, Danimarka ve ABD vatandaşı olan 3’ü sınırdışı edilmişti. Bunlardan ABD vatandaşı olan yabancı terörist, kendi isteği üzerine Yunanistan’a sınır dışı edilmiş ancak bu ülkenin kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalmıştı. Bir süre sahipsiz kalan bu kişi, daha sonra ABD’nin kabul edeceği yönündeki taahhüdüyle bu ülkeye gönderilmişti.

Teröristler emniyette

SON DEPORT İRLANDALIYA

ABD’linin ardından Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika’nın da aralarında bulunduğu bazı ülke vatandaşları da sınırdışı edildi. İçişleri Bakanlığı, son olarak İrlanda vatandaşı bir yabancı teröristin ülkesine gönderildiğini duyurdu. Dün gerçekleştirilen sınırdışı işleminin ardından 11 Kasım’dan bu yana yani 21 günde DEAŞ’lı toplam 21 yabancı teröristinin deport edildiği öğrenildi. İçişleri, Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları koordinesinde yürütülen teröristlerin sınırdışı süreci önümüzdeki günlerde de devam edecek.

200’Ü SIRADA BEKLİYOR

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da yapılan operasyonla yakalanan 9 yabancı terörist de sınırdışı işlemi için Ankara İl Göç İdaresi’ne teslim edilmişti. Yakalanan veya geri gönderme merkezlerinde tutulan yabancı DEAŞ’lılar arasında Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşları başı çekiyor. Ayrıca geri gönderme merkezlerinde 950 civarında yabancı teröristin bulunduğu belirtiliyor. Ancak ilk etapta sınırdışı edilmeyi bekleyen terörist sayısının ise 200’ün üzerinde olduğu öğrenildi. Yapılan mülakatlar neticesinde uyrukları tespit edilen ve geri gönderme merkezlerindeki işlemlerinin tamamlanmak üzere olan bu teröristler, en kısa sürede kendi ülkelerine ya da istediği üçüncü bir ülkeye gönderilecek.

750’si hapiste

  • Geri gönderme merkezlerinin yanısıra Türkiye’deki cezaevlerinde de yabancı teröristler bulunuyor. Buna göre, cezaevlerinde tutuklu bulunan 1172 DEAŞ’lıdan 750’si yabancı uyruklu. 40 farklı ülke vatandaşı olan teröristlerden 638’i hakkında ise hapis cezası verildi. Bunlardan da 231’i hükümlü konumunda, yani hakkında verilen hapis cezaları kesinleşti.

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GÜNDEM
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