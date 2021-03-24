Gündem 2023ün yol haritasıbugün netleşiyor 7 Kongrede merak edilen 7 soru cevap bulacak
ANKARA

​2023’ün yol haritası bugün netleşiyor: 7. Kongre’de merak edilen 7 soru cevap bulacak

2023’ün yol haritası bugün netleşiyor: 7. Kongre’de merak edilen 7 soru cevap bulacak

AK Parti’nin bugün “Türkiye için güven ve istikrar” sloganıyla yapılacak 7. Olağan Büyük Kongresi ve olası kabine değişikliğinde merak edilen 7 soru cevap bulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Manifestosu’nu açıklayacak. Kongre’de en çok merak edilen partideki değişim olacak. Teşkilatlarda yüzde 70 değişim olmuştu. Bunun MKYK’ya nasıl yansıyacağı belli olacak. MKYK üye sayısının 50’den 75’e çıkarılması hedefleniyor. Yeni MKYK’da siyasette olası ittifaklara ilişkin ipuçları olacak. Uzun süre AK Parti’de siyaset yapmış ama siyasete ara vermiş tecrübeli isimlerin MKYK’da ya da partinin diğer organlarında yer alıp almayacağı soruları cevap bulacak. Kulislerde, kabineden MKYK’ya kaydırmaların olabileceği belirtiliyor. Bazı bakanlıkların ayrılıp ayrılmayacağı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayısının artıp artmayacağı da kongreyle beraber olası kabine değişikliğinde öğrenilmiş olacak. Parti tüzüğünün değişip değişmeyeceği netleşecek.

Osman Özgan Yeni Şafak
​2023’ün yol haritası bugün netleşiyor: 7. Kongre’de merak edilen 7 soru cevap bulacak
2023 manifestosu ile üye sayısı 75’e çıkarılması beklenen MKYK’da yaşanacak değişim merak ediliyor.

AK Parti, 7. Olağan Büyük Kongresi’ni bugün yapacak. “Türkiye için güven ve istikrar” sloganıyla gerçekleştirilecek kongreyle birçok soru da cevap bulacak.

  • 1. MANİFESTOYU AÇIKLAYACAK Kongrede en çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı konuşma merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi daha da ileriye taşıyacak hedeflerini ifade edeceği 2023 Manifestosu’nu açıklayacak. “Güçlü Türkiye” vurgusu yapacak olan Erdoğan’ın, iç ve dış politika, ekonomi, adalet, insan hakları, yeni anayasa ve reform başlıkları altında önemli mesajlar verilmesi bekleniyor.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne doğru
GÜNDEM
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne doğru

2. SEÇİM MESAJLARI Kongre ile 2023 seçimlerinin startı da verilecek. Erdoğan’ın, “kader seçimi” olarak nitelendirdiği 2023 seçimleriyle ilgili teşkilatlara yönelik ne tür mesajlar vereceği de görünecek.

  • 3. YÖNETİM KADROSU Parti üst yönetiminde yapılacak değişiklikler de en çok merak edilen konulardan biri. Kongreyle birlikte, partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak kadrolar belirlenecek. Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği için seçim yapılacak. Yine Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu gibi parti organları da büyük kongreyle belirlenecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Cumhurbaşkanı Kabinede yeni bir düzenlemeye gidecektir
GÜNDEM
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Cumhurbaşkanı Kabinede yeni bir düzenlemeye gidecektir

4. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Bununla birlikte tüzük değişikliği yaşanıp yaşanmayacağı da netleşecek. Büyük kongre öncesinde parti tüzüğünde ihtiyaç duyulan değişiklikleri yapmak üzere komisyon kurulmasına karar verilmişti. Değişiklikle, yeni başkanlıkların kurulması ve var olan bazı başkanlıkların birleştirilmesi gündemde. Yine MKYK üye sayısının da 50’den 75’e çıkarılması hedefleniyor.

  • 5. İTTİFAK SİNYALİ AK Parti’nin, “İnandığı yolda yürü” sloganıyla Aralık 2019’da başlattığı kongre sürecinde, 973 ilçenin 715’i, 81 ilin ise 52 il başkanı yenilenirken, teşkilatlarda yüzde 70’lik bir değişim yaşanmıştı. Teşkilatlardaki bu değişimin MKYK’ya nasıl yansıyacağı ve yüzde kaç oranında değişimin olacağı da netlik kazanacak sorular arasında. Üye sayısı 75’e çıkarılması planlanan MKYK’ya, bu durumun nasıl yansıyacağı da bir başka soru. MKYK’da siyasette olası ittifaklara ipucu olabilecek takviyelere de dikkatler odaklanacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan 'yeni kabine' açıklaması
OYNAT 00:53
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan 'yeni kabine' açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtladı, Ünal 'Kabine değişikliği bekliyor muyuz?' sorusuna, 'Cumhurbaşkanı kabinede yeni bir düzenlemeye gidecektir.' ifadeleriyle cevap verdi.

6. TECRÜBELİ SİYASETÇİLER Partinin en üst karar organı olan MKYK’ya, tecrübe ve birikimin yansıyacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda, uzun süre AK Parti’de siyaset yapmış ve siyasete ara vermiş tecrübeli isimlerin, MKYK’da ya da partinin diğer organlarında yer alıp almayacağı sorusu da bugün cevap bulacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Yarın yeni listemizle halkımızın önüne çok güçlü bir şekilde çıkacağız
GÜNDEM
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Yarın yeni listemizle halkımızın önüne çok güçlü bir şekilde çıkacağız
  • 7. MKYK’DAN KABİNEYE Büyük kongreye gidilen süreçte en çok konuşulan konuların başında kabine değişikliği geliyor. Bugünkü kongreyle birlikte bu soru da cevap bulacak. Kulislerde, kabineden MKYK’ya kaydırmaların olabileceği değerlendiriliyor. Bir anlamda, MKYK’ya girecek isimler, kabine değişikliğinin olup olmayacağının sinyalini de vermiş olacak. Öte yandan, kabine değişikliği söylemleriyle birlikte bazı bakanlıkların ayrılıp ayrılmayacağı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayısının artırılıp artırılmayacağı da soruları da gündeme geliyordu. Büyük kongreyle birlikte olası bir kabine değişikliği sonrası bu sorular da yanıt bulmuş olacak.
Abone Ol Google News
Rekor ceza kesildi

Rekor ceza kesildi

​Hayvanat bahçesinden kaçırdıkları alageyik pahalıya patladı.
Süveyşi tıkadık özür dileriz

Süveyş'i tıkadık özür dileriz

​Karaya oturan geminin sahibi Japon şirketten açıklama.
Dışişlerinden AB bildirgesi değerlendirmesi

​"Olumlu fakat tek yönlü bakış açısıyla kaleme alınmış."

​Ölü sayısı bugün de artı.

​Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama.

​AB Liderler Zirvesi bildirisi duyuruldu.
Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

​Türkiye'nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı Bursa'da kurulacak.
Fenerbahçe'de<br>radikal karar

Fenerbahçe'de
radikal karar

Emre Belözoğlu takımın başına geçti.

Şiddet gören kadına vatandaşlar yalvardı.
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Bina sakinleriyle sohbet edip "Kamera var mı?" diye sordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.