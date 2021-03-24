​2023’ün yol haritası bugün netleşiyor: 7. Kongre’de merak edilen 7 soru cevap bulacak

AK Parti, 7. Olağan Büyük Kongresi’ni bugün yapacak. “Türkiye için güven ve istikrar” sloganıyla gerçekleştirilecek kongreyle birçok soru da cevap bulacak.

1. MANİFESTOYU AÇIKLAYACAK Kongrede en çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı konuşma merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi daha da ileriye taşıyacak hedeflerini ifade edeceği 2023 Manifestosu’nu açıklayacak. “Güçlü Türkiye” vurgusu yapacak olan Erdoğan’ın, iç ve dış politika, ekonomi, adalet, insan hakları, yeni anayasa ve reform başlıkları altında önemli mesajlar verilmesi bekleniyor.

GÜNDEM AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne doğru

2. SEÇİM MESAJLARI Kongre ile 2023 seçimlerinin startı da verilecek. Erdoğan’ın, “kader seçimi” olarak nitelendirdiği 2023 seçimleriyle ilgili teşkilatlara yönelik ne tür mesajlar vereceği de görünecek.

3. YÖNETİM KADROSU Parti üst yönetiminde yapılacak değişiklikler de en çok merak edilen konulardan biri. Kongreyle birlikte, partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak kadrolar belirlenecek. Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği için seçim yapılacak. Yine Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu gibi parti organları da büyük kongreyle belirlenecek.

GÜNDEM AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Cumhurbaşkanı Kabinede yeni bir düzenlemeye gidecektir

4. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Bununla birlikte tüzük değişikliği yaşanıp yaşanmayacağı da netleşecek. Büyük kongre öncesinde parti tüzüğünde ihtiyaç duyulan değişiklikleri yapmak üzere komisyon kurulmasına karar verilmişti. Değişiklikle, yeni başkanlıkların kurulması ve var olan bazı başkanlıkların birleştirilmesi gündemde. Yine MKYK üye sayısının da 50’den 75’e çıkarılması hedefleniyor.

REKLAM

5. İTTİFAK SİNYALİ AK Parti’nin, “İnandığı yolda yürü” sloganıyla Aralık 2019’da başlattığı kongre sürecinde, 973 ilçenin 715’i, 81 ilin ise 52 il başkanı yenilenirken, teşkilatlarda yüzde 70’lik bir değişim yaşanmıştı. Teşkilatlardaki bu değişimin MKYK’ya nasıl yansıyacağı ve yüzde kaç oranında değişimin olacağı da netlik kazanacak sorular arasında. Üye sayısı 75’e çıkarılması planlanan MKYK’ya, bu durumun nasıl yansıyacağı da bir başka soru. MKYK’da siyasette olası ittifaklara ipucu olabilecek takviyelere de dikkatler odaklanacak.

6. TECRÜBELİ SİYASETÇİLER Partinin en üst karar organı olan MKYK’ya, tecrübe ve birikimin yansıyacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda, uzun süre AK Parti’de siyaset yapmış ve siyasete ara vermiş tecrübeli isimlerin, MKYK’da ya da partinin diğer organlarında yer alıp almayacağı sorusu da bugün cevap bulacak.

GÜNDEM AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Yarın yeni listemizle halkımızın önüne çok güçlü bir şekilde çıkacağız