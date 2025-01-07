2025 'Aile Yılı'nda vatandaşlara müjdeler geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 13 Ocak'ta düzenlenecek tanıtım toplantısıyla "Aile Yılı"nın detaylarını açıklayacak ve vatandaşlara müjdeler verecek. Aile Yılı, aile bağlarının güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması için pek çok yeniliği beraberinde getirecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Aile Yılı’nın önemine vurgu yaptı. Bakan Göktaş, Aile Yılı’nın ilk kez 1994’te Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası ölçekte ilan edildiğini hatırlatarak, Türkiye’de aile kavramına verilen önemin altını çizdi.
"AİLE BAĞLARI VE DAYANIŞMASI GÜÇLÜ BİR MİLLETİZ"
Bakan Göktaş, Türk milletinin “aile” konusuna özel bir hassasiyeti olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
- "Aile bağları ve dayanışması güçlü bir milletiz. Fakat özellikle son dönemlerde küresel bazı dinamiklerin de etkisiyle sosyal bazı değişimler yaşadığımız, bu değişimlerden ailemizin de etkilendiği bir gerçek. Ailemizin birliğini, bütünlüğünü, refahını etkileyen ve toplumumuzun geleceğini doğrudan ilgilendiren bu gelişmelere karşı devlet olarak gereğini yapmamız gerektiğine şüphe yok. Dolayısıyla aile kurumunun bütünlüğünü ve işlevselliğini güçlendirmek, aile bireylerinin huzur, mutluluk ve refahını sağlamak geleceğimiz açısından kritik önem arz ediyor."
SAĞLIKLI AİLELER
Göktaş, Türkiye’de evlenme oranları ve doğurganlık hızı azalırken, boşanma, ilk evlenme yaşı, ilk anne olma yaşı, tek ebeveynli aile sayısı, yalnız yaşayan birey sayısı ve yaşlı nüfus oranının arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
- “Evlenme oranları azalırken hiç evlenmeyenlerin sayısı da belirgin ölçüde artıyor. Nüfus ile ilgili bu kritik tablo diğer başka hususların yanında Ailemizi güçlendirmemizin de önemini ortaya koyuyor. Ailemizi güçlendirmek, içinde sağlıklı nesillerin yetişeceği, sağlıklı aileler kurulmasını teşvik etmek Bakanlık olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Tüm bunlardan hareketle aile konusundaki her türlü çalışmamızı zirveye taşıyacağımız bir süreç olarak 2025’i Cumhurbaşkanımızın yüksek takdirleriyle ‘Aile Yılı’ olarak ilan ediyoruz."