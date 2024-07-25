2028 için ekibini yeniliyor

Yakın çalışma ekibini ‘güçlendirmek’ için çalışmalara başlayan Yavaş, ilk olarak danışman kadrosunu yeniledi. Yavaş eski milliyetçi kökenli isimlerle, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nden bazı üst düzey isimleri toplayarak danışmanlık önerdi. Belediye içerisinde bazı genel müdürlükler ve daire başkanlıklarına da bu partilerden isimler görevlendirdi. Kendi çekirdek kadrosunda da değişime giden Yavaş, uzun yıllar birlikte çalıştığı, basın danışmanı Volkan Gültekin ile yollarını ayırdı. Seçimlere şimdiden hazırlanmak isteyen Yavaş’ın kadro değişimi bununla sınırlı değil. Yavaş’ın, özel kalem ekibinde de değişime gidebileceği dile getiriliyor.