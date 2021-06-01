​21 araç TEM’de birbirine girdi: Trafik 8 saatte açılabildi

Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi. İstanbul istikametinde seyreden bir TIR saat 04.45 sıralarında Çınarlıdere Viyadüğü girişinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu ters dönüp devrildi. Arkadan gelen yolcu otobüsü, TIR, tanker ve otomobillerin bulunduğu 21 araç birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi, kazada 23 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İzmit ve Derince’deki hastanelere kaldırılırken, yolun her iki yönünde trafik durdu.
ARAÇLAR D-100’E YÖNLENDİRİLDİ
- Polis ve karayolları ekipleri, trafiği rahatlatmak için araçları Ankara istikametinde Kuruçeşme gişelerinden, İstanbul yönünde ise Kandıra gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirdi. Otobüslerle seyahat eden yolcular, belediye araçlarıyla İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne götürüldü. Otoyolun Ankara istikameti saat 09.15’te, İstanbul yönünde Kandıra ile Kuruçeşme gişeleri arasındaki kısım ise kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ancak saat 12.50’de yeniden trafiğe açılabildi.