​21 araç TEM’de birbirine girdi: Trafik 8 saatte açılabildi

Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi. İstanbul istikametinde seyreden bir TIR saat 04.45 sıralarında Çınarlıdere Viyadüğü girişinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu ters dönüp devrildi. Arkadan gelen yolcu otobüsü, TIR, tanker ve otomobillerin bulunduğu 21 araç birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi, kazada 23 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İzmit ve Derince’deki hastanelere kaldırılırken, yolun her iki yönünde trafik durdu.

Kazaya karışan yolcu otobüslerinden biri, önünde seyreden otobüse arkadan saplandı.

FOTOĞRAF 8 Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik kazası dolayısıyla ulaşım sağlanamıyor. Alınan bilgiye göre, otoyolun Şirintepe viyadüğü girişi İstanbul istikametinde bir tırın ters dönmesiyle meydana gelen kazaya çok sayıda araç karıştı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle her iki yönde trafik durdu, uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, yaralıların hastaneye sevki ve trafiğin açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kaza: Ulaşım sağlanamıyor İzmit'te, TEM Otoyolu'nda yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tırın devrilmesinin ardından birçok aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. BiP'te paylaş

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ARAÇLAR D-100’E YÖNLENDİRİLDİ