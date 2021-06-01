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KOCAELİ

21 araç TEM’de birbirine girdi: Trafik 8 saatte açılabildi

Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde yağış nedeniyle kontrolden çıkan tır devrildi. Arkasından gelen 20 araç da duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. Saat 04.45’te yaşanan kaza sonrası yol ancak 12.50’de trafiğe açılabildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​21 araç TEM’de birbirine girdi: Trafik 8 saatte açılabildi
Dün saat 04.45’te yaşanan kaza sonrası yol ancak 12.50’de trafiğe açılabildi.

Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi. İstanbul istikametinde seyreden bir TIR saat 04.45 sıralarında Çınarlıdere Viyadüğü girişinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu ters dönüp devrildi. Arkadan gelen yolcu otobüsü, TIR, tanker ve otomobillerin bulunduğu 21 araç birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi, kazada 23 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İzmit ve Derince’deki hastanelere kaldırılırken, yolun her iki yönünde trafik durdu.

Kazaya karışan yolcu otobüslerinden biri, önünde seyreden otobüse arkadan saplandı.
Kazaya karışan yolcu otobüslerinden biri, önünde seyreden otobüse arkadan saplandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kaza: Ulaşım sağlanamıyor
FOTOĞRAF 8
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik kazası dolayısıyla ulaşım sağlanamıyor.
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Alınan bilgiye göre, otoyolun Şirintepe viyadüğü girişi İstanbul istikametinde bir tırın ters dönmesiyle meydana gelen kazaya çok sayıda araç karıştı.
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Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kaza nedeniyle her iki yönde trafik durdu, uzun araç kuyrukları oluştu.
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Ekipler, yaralıların hastaneye sevki ve trafiğin açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kaza: Ulaşım sağlanamıyor
İzmit'te, TEM Otoyolu'nda yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tırın devrilmesinin ardından birçok aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

ARAÇLAR D-100’E YÖNLENDİRİLDİ

  • Polis ve karayolları ekipleri, trafiği rahatlatmak için araçları Ankara istikametinde Kuruçeşme gişelerinden, İstanbul yönünde ise Kandıra gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirdi. Otobüslerle seyahat eden yolcular, belediye araçlarıyla İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne götürüldü. Otoyolun Ankara istikameti saat 09.15’te, İstanbul yönünde Kandıra ile Kuruçeşme gişeleri arasındaki kısım ise kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ancak saat 12.50’de yeniden trafiğe açılabildi.
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