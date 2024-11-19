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214 kilogram sağlıksız sucuk ele geçirildi: Bakanlık ceza yağdırdı

214 kilogram sağlıksız sucuk ele geçirildi: Bakanlık ceza yağdırdı

10:0919/11/2024, Salı
AA
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Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda satan 3 kişiye 146 bin lira ceza kesildi.
Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda satan 3 kişiye 146 bin lira ceza kesildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda insan sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş ve etiketsiz olarak sosyal medyadan satılan 214 kilogram sucuk ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.


İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan bozulmuş, içeriği değiştirilmiş ve etiketsiz gıda ürünleri satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.


Ekipler, Erenler Mahallesi'ndeki depoda yaptığı denetimde içeriği değiştirilmiş ve etiketsiz 215 kilogram sucuk ele geçirdi.


Gıdalara el konulurken, adli işlem başlatılan 3 kişiye 146 bin lira idari para cezası kesildi.

#Afyonkarahisar
#Denetim
#İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

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