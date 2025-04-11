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23 ilde DEAŞ operasyonu: 105 gözaltı

23 ilde DEAŞ operasyonu: 105 gözaltı

10:3711/04/2025, Cuma
DHA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 105 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri koordinesinde, 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında 23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 105 şüpheli yakalandı, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.


Bakan Yerlikaya, "Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için terör örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam ediyor. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimiz ile kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" dedi.



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