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23 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç': 2 haftada 47 kişi yakalandı

23 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç': 2 haftada 47 kişi yakalandı

09:1618/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Jandarma ekipleri 23 ilde FETÖ'ye operasyon düzenledi.
Jandarma ekipleri 23 ilde FETÖ'ye operasyon düzenledi.

Jandarma tarafından FETÖ'ye yönelik 23 ilde 2 haftadır devam eden 'KISKAÇ-35' operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden, 33’ü tutuklandı, biri hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adıyaman, Ağrı, Amasya, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

#FETÖ
#Adıyaman
#Amasya
#Çanakkale
#Denizli

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