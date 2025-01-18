23 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç': 2 haftada 47 kişi yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adıyaman, Ağrı, Amasya, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu.