FETÖ'cü Antepli'den itiraf: Gülen soru çalınması talimatı verdi

Baş hain Fetullah Gülen’in ölümü sonrası FETÖ elebaşlarının örgüte dair itirafları devam ediyor. FETÖ firarisi Ahmet Dönmez, geçtiğimiz günlerde YouTube üzerinden yaptığı yayına, örgütün elebaşlarından Abdullah T. Antepli’yi konuk aldı. ABD’de yaşayan ve burada öğretim görevlisi olarak faaliyet yürüten Antepli’den itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

KURUMLARA SIZMA PLANI

FETÖ içerisindeki ayak oyunlarını peş peşe ifşa eden elebaşı Antepli, örgütün sınav sorularını çalarak devlet kurumlarına sızma planına anlattı. Antepli, FETÖ’nün askeri okullara sızmak için sınav sorularının çalınması yönünde talimatı elebaşı Gülen’den aldıklarını itiraf etti. FETÖ elebaşı Gülen’in konuşmasına tanıklık ettiğini belirten Antepli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Olduğumuz ortamda 100’den fazla kişi vardı. Gülen bize, ‘Ben seneler önce soruların çalınmasına, askeri ve mahrem okullara girilmesi için talimat verdim. Arkadaşlarımızın yetiştirildiği öğrencilerin bu okullara yerleştirilmesini istedim’ dedi.” FETÖ’cü Antepli,

“Hadi sen ne kadar yanlış da olsa izin verdin. Ama seni takmayan bir ekip oradan aldıkları izinle, ÖSYM, KPSS, TUS ve birçok devlet kurumu sınavlarının sorularını çaldı” dedi. Antepli’nin bu itirafları FETÖ içerisinde karışıklığa sebep oldu.







