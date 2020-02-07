Gündem 3 kardeş uyurken evde çıkan yangında öldü
İSPARTA

3 kardeş uyurken evde çıkan yangında öldü

Isparta'da hayvanlara bakmak için evden çıkan anne babanın ardından evde uyuyan 3 kardeş çıkan yangında kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
3 kardeşe mezar olan ev tamamen küle döndü.
3 kardeşe mezar olan ev tamamen küle döndü.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kerpiç evde çıkan yangında, 3 kardeş yaşamını yitirdi.

HAYVANLARA BAKMAK İÇİN ÇIKTILAR EVDE YANGIN ÇIKTI

Yalvaç ilçesinin Salur Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Altınbaş ve eşi, sabah saatlerinde hayvanlara bakmak için eşiyle birlikte evden çıktı. Bir süre sonra kerpiç evde yangın çıktı. Bu sırada evde uyuyan çiftin çocukları Hanım, Tuğçe ve Faruk Altınbaş, alevlerin arasında kaldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese Yalvaç Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, 3 kardeşin cansız bedenleri bulundu. Kardeşlerin cenazesi, otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tamamen yanan kerpiç ev, yanındaki binalara zarar vermemesi için iş makinesiyle yıkıldı.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

DHA
3 kardeşe mezar olan ev küle döndü.

DHA
3 kardeşe mezar olan ev küle döndü.
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