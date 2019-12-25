3 saat boyunca rüşveti anlattı

Karşılıklı açıklamalara ve suç duyurularına sahne olan Aygün ile Yavaş arasındaki rüşvet iddialarının yankıları sürüyor. Aygün, TOGO Kuleleri ile ilgili kendinden 25 milyon TL istendiğini belirterek, Yavaş ile CHP’li meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Aygün’ün 18 Aralık’ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Yavaş ile meclis üyeleri hakkında TCK’nın 250/1. maddesi kapsamında “irtikap” suçundan soruşturma açılmasını ve ilgililerin cezalandırılmasını istemişti. Aygün’ün suç duyurusu üzerine memur suçları soruşturma bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Aygün, dün de bu kapsamda ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi. Aygün, soruşturma savcısı Mustafa Celayir’e, rüşvet iddialarıyla ilgili “müşteki” sıfatıyla ayrıntılı ifade verdi. İfade işlemi yaklaşık 3 saat sürdü.

SAVCILIKLA PAYLAŞTIM

Aygün, ifadeye verilen arada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Aygün, soruşturma savcısının bazı belgeleri istediğini belirterek, söz konusu belgeleri sunmak için bugün yeniden adliye gelerek ilgili savcıya ifade vereceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca Aygün, Mansur Yavaş ile CHP’li meclis üyeleri Haydar Demir, Berkay Gökçınar, Coşkun Torun ve Ömer Koçak hakkında şikayetçi olduğunu da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜLER İNCELENECEK

Sinan Aygün, suç duyurusunda ve yaptığı açıklamalarda, rüşvet iddialarının gündeme geldiği TOGO Kuleleri’ndeki görüşmeye ilişkin kamera kayıtlarının olduğunu belirtmişti. Ayrıca Aygün, 12 Aralık’ta CHP’li meclis üyeleriyle görüştüğü Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait görüntülerin de inceleneceğini ifade etti. Öte yandan, bir gazetecinin “Görüşmeye ilişkin ses kayıtları var mı?” şeklindeki sorusuna Aygün, “Bakılacak” yanıtını verdi.