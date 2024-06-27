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30 bin dolar ver ödemeni al

DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, kendisine iş yapan müteahhitlere ödeme yapmak için para istediği ortaya çıktı. İddialara göre, seçim öncesi ödemeleri yetişmeyen onlarca müteahhit, alacak tahsilatı için gittiği belediyede muhatap bulamadı. Milyonlarca liralık borcun ödemesi için belediyeden bazı isimlerin ise '30 bin dolar verirseniz paranızı ödeyelim' dediği öne sürüldü.

Neslihan Önder
04:00 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:05 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İşçi kıyımı ve mobbinglerle gündemden düşmeyen DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin son mağduru müteahhitler oldu. Seçim öncesi ödemeleri yetişmeyen onlarca müteahhit, alacaklarını istemek için gittikleri belediyede muhatap bulamadı. Milyonlarca liralık borcun ödemesi için belediyeden bazı isimlerin '30 bin dolar ver, paranı ödeyelim' dediği iddia edildi.

ÖDEME YETKİSİ KİMDE?

Önceki dönemden işe alınanları kendi yandaşları olmadığı için işten çıkaran, pek çoğuna da mobbing uygulayıp büro hizmetlerinden sahaya sürerek istifa etmelerini bekleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde sular durulmuyor. Ürettikleri projelerin karşılığı olan ödemeleri yetişmediği için seçim sonrası DEM’li Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını çalan yaklaşık 23 müteahhit ve firma, elleri boş döndü. İddiaya göre belediyeye giden bazı müteahhitler görüştükleri Diyarbakır Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrullah Gördük ve yardımcısından ödeme yetkilerinin bulunmadığı yanıtını aldı. Yetkinin kimde olduğunu da açıklamayan Gördük, müteahhitleri belirsizlik içerisinde geri gönderdi.

50 MİLYONU AŞKIN ALACAKLARI VAR

Başka bir tarihte yine belediyeye giden müteahhitlere ise 30 bin dolar para vermeleri halinde ödemelerinin yapılacağı söylendi. Bu miktarı ödemeleri halinde büyük zarar edeceklerini anlatan müteahhitlere son olarak alacaklarının yüzde 10'unu vermeleri teklif edildi. Müteahhitler emeklerinin karşılığını almak için bu parayı ödemeyi reddedince, söz konusu ödemelerin 2 ya da 3 yıl sonra yapılacağı, bunun da kesin olmadığı iletildi. 23 müteahhidin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden 50 milyon lirayı aşkın alacağı olduğu tahmin ediliyor.



#DEM
#Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
#yolsuzluk
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