300 işçi daha işsiz

İSPARK, BELTUR ve İSTGÜVEN’in aralarında bulunduğu çok sayıda iştirak şirketlerinden binlerce personeli işten çıkartan CHP’li İmamoğlu, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSKİ) de el attı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiler göre CHP’li İmamoğlu İSKİ’de çalışan yüzlerce işçinin ekmeğiyle oynayarak işten çıkarttı.

SAYI 300’ÜN ÜZERİNDE

İSKİ’nin çalışma alanları arasında yer alan içme suyu arıtma tesislerinde geçtiğimiz yıllarda düzenli olarak hizmet alımı yöntemiyle ihale yapılıyordu. CHP yönetimiyle birlikte yeni dönemde içme suyu artıma tesislerinde hizmet alanında çalışmak üzere personel alımı için ihaleye çıkılmadığı öğrenildi. Uzun yıldırdır düzenli olarak yapılan ve istihdama büyük katkı sağlayan personel alımının yapılmamasıyla birlikte 300’ün üzerindeki İSKİ çalışanının sözleşmesi yenilenmedi. Sözleşme süreleri dolan İSKİ personeli CHP’li İmamoğlu dönemiyle birlikte işsiz kaldı.