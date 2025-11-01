31 ilde düğmeye basıldı: FETÖ operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı

Jandarma, 31 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 56 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 50’sinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince son iki haftadır yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonlarına ilişkin detayları paylaştı. Bakan Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 56 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
56 şüpheliden 50’si tutuklandı
Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Jandarma'nın son iki haftadır devam eden operasyonlarında yakalanan 56 şüpheliden 50’si tutuklandı. Diğer şüphelilerden 3’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
Operasyonların, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlendiği belirtildi.
Operasyon düzenlenen 31 il şu şekilde sıralandı: Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Batman, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat ve Yalova.
Yakalanan şüphelilerin tespit edilen faaliyetleri ise detaylı olarak açıklandı:
- Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri.
- Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları.
- Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları.
- Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.
- Tüm şüpheliler hakkında ilgili Savcılıklarca soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.
Bakan Yerlikaya'dan kararlılık mesaji
Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen personeli de tebrik etti.