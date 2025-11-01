Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
31 ilde düğmeye basıldı: FETÖ operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı

31 ilde düğmeye basıldı: FETÖ operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:341/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
FETÖ operasyonu
FETÖ operasyonu

Jandarma, 31 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 56 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 50’sinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince son iki haftadır yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonlarına ilişkin detayları paylaştı. Bakan Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 56 şüphelinin yakalandığını duyurdu.


56 şüpheliden 50’si tutuklandı


Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Jandarma'nın son iki haftadır devam eden operasyonlarında yakalanan 56 şüpheliden 50’si tutuklandı. Diğer şüphelilerden 3’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.


Operasyonların, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlendiği belirtildi.


Operasyon düzenlenen 31 il şu şekilde sıralandı: Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Batman, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat ve Yalova.


Yakalanan şüphelilerin tespit edilen faaliyetleri ise detaylı olarak açıklandı:


  • Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri.
  • Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları.
  • Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları.
  • Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.
  • Tüm şüpheliler hakkında ilgili Savcılıklarca soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.


Bakan Yerlikaya'dan kararlılık mesaji


Yerlikaya, açıklamasının sonunda terörle mücadeledeki kararlılık mesajını yineledi. Bakan Yerlikaya,
"Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz"
ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen personeli de tebrik etti.



#FETÖ
#Emniyet Genel Müdürlüğü
#Jandarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
%13,64 ZAM ORANI KESİNLEŞTİ: Memur Maaşlarına 4 aylık enflasyon farkı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?