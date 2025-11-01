31 ilde düğmeye basıldı: FETÖ operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince son iki haftadır yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonlarına ilişkin detayları paylaştı. Bakan Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 56 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Jandarma'nın son iki haftadır devam eden operasyonlarında yakalanan 56 şüpheliden 50’si tutuklandı. Diğer şüphelilerden 3’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.