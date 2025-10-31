'Haklı olan güçlüdür' diyen Kamil Darbaz Abdullah Yaman'a çelişkili kararları sordu: Yargıtay ve HGK içtihadı benim dosyamda neden uygulanmadı?

20 yıldır hukuk mücadelesini sürdüren iş adamı Kamil Darbaz , yıllardır süren arazi davasıyla ilgili tartışmaların odağındaki Yargıtay 11. Daire Başkanı Abdullah Yaman ’ın yaptığı yeni açıklamalarına sert yanıt verdi.





Sosyal medya paylaşımında, Yaman’ın önceki açıklamalarını "hakaret ve iftira seansı" olarak nitelendiren Darbaz, kendi dosyasında Yargıtay ve Hukuk Genel Kurulu kararlarının neden uygulanmadığını sordu.





Darbaz, özellikle "şirkete ait tek taşınmaz genel kurul kararı olmadan satılamaz" kararının kendi dosyasında neden uygulanmadığını ve değerinin altında satış yapıldığını dile getirdi. Ayrıca Yaman’ın aile üyeleri ve FETÖ bağlantılarıyla ilgili geçmiş iddiaları da paylaşımda gündeme taşındı.

















"Haklı olan güçlüdür"





Paylaşımında "Güçlü olan haklı değil, haklı olan güçlüdür" diyen Darbaz, hukuki süreçlerin şeffaf bir şekilde incelenmesini ve çelişkili kararların açıklığa kavuşturulmasını talep etti.





Kamil Darbaz'ın yeni açıklaması şöyle;





Abdullah Yaman Bey ikinci açıklamasında da çok fazla şey söylemiş gibi gözükmüş ama hakaret etmek dışında bir şey söylememişsiniz. Konuyu başka yere çekme konusundaki ısrarınızı anlıyorum. Ama ben yine hukuktan bahsetmek istiyorum. Hakaret, iftira ve beddua seansını bitirdiyseniz şu sorularıma cevap vermenizi rica edeceğim:





"Neden benim dosyamda uygulamadınız?"





1) Tüm tartışmaları bir kenara bırakalım. Lütfen hukuki olarak şu konuyu açıklar mısınız? Dairenizin ve Hukuk Genel Kurulu’nun onlarca içtihadına, BAM’ın iki kere 27 sayfalık geniş gerekçeyle direnmesine, Yargıtay Üyesi Adem Aslan’ın dosyadaki muhalefet görüşüne ve AYM kararına rağmen “şirkete ait tek taşınmaz genel kurul kararı olmadan satılamaz” kararını neden benim dosyamda uygulamadınız?





Değerinin altında, banka transferi olmadan, şirket bilançosuna para girmeden, şirketin tek taşınmazı Genel Kurul Kararı olmadan satıldı benim dosyamda. Birkaç ay önce şahsen sizin ve daire üyelerinin verdiği karar ile benim dosyamın ne farkı var?





"İstifa edene kadar devam edeceğim"





2) Dün ak dediğinize, bugün kara diyorsunuz. Bunun da çaresi var. Bilmediğiniz işi yapmayacaksınız. Siz ve sizin gibiler daima güçlüden yana karar veriyorsunuz. Başka büyük davalarda da adalet terazinizin doğru tartmadığını üzülerek öğreniyoruz. Verdiğiniz tüm kararları avukatlarımla beraber mercek altına alıyoruz. Çelişkili kararlarınızı açıklıyoruz. İki tane HGK kararını yayınladım. Tek kelime etmediniz, bunun yerine hakaretler savurdunuz. Siz hatalarınızı kabul edip istifa edene kadar hukuki hatalarınızı butadan açıklamaya devam edeceğim.





"Aile üyeleriniz FETÖ’cü"





3) 2,5 sene önce tüm devlet kurumlarına aile üyelerinizin FETÖ’cü olduğuna dair şikayette bulunmuştum, daha önce de bu şikayet dilekçelerimi paylaşmıştım. Hatta siz de 2,5 sene boyunca resmi hasım olmamak için cevap vermemiştiniz. Fakat ilk açıklamanızda “Eyy haramzade, münafık, esfeli safilin Yeni Şafak çetesi, bahsi geçen haber içeriğinden sadece birini doğrulayın istifa etmezsem şerefsizim.” demiştiniz. Son açıklamanızda oğlunuzun FETÖ’den atıldığını itiraf etmişsiniz. Zaten Resmi Gazete’de KHK belgelerinde de oğlunuzun ismine herkes ulaşabilir. Benim ispat etmeme gerek kalmadan kendi kendinizi yalanlamış oldunuz. İstifa edecek misiniz? Şerefiniz sizin için ne kadar önemli bilmiyorum ama önceki açıklamanızda “istifa etmezsem şerefsizim” demiştiniz.





Abdullah Yaman





"Oğlunuz tam olarak ne ile suçlandı?"





4) Büyük oğlunuzun göreve iade edildiğini söylemişsiniz. Göreve iade edilirken Yargı’daki güçlerinizi kullandınız mı? Göreve iade sürecinin incelenmesini tüm kamuoyundan istirham ediyorum. Ayrıca konu ülke gündemine gelmişken oğlunuz tam olarak ne ile suçlandı, ne ifade verdi ve sonra hangi gerekçe ile iade edildi? Ben evraklarla konuşmayı seviyorum umarım siz de hukuk adamı gibi davranır evrakla konuşursunuz.





"KPSS’den kaç puan aldı?"





5) FETÖ’den ihraç edilen oğlunuzun kamu kurumunda çalıştığını söylemişsiniz. EPDK’ya kamu görevlisi olurken oğlunuza kimler referans oldu? KPSS’den kaç puan aldı? Yargıdaki gücünüzü orada da kullandınız mı?





"Küçük oğlunuz neden yurtdışına kaçtı?"





6) Küçük oğlunuz tam olarak neyden rahatsız oldu da yurtdışına kaçtı? O da FETÖ’den ihraç edildi mi? Bir insanın ülkesini, ailesini geride bırakıp başka ülkede işçi olarak yaşaması için büyük bir şey olması gerekiyor. Malum yurt dışında hayat pahalı. Binlerce diplomalı insan yurtdışında iş bulamazken sizin oğlunuz nasıl iş buldu, şu anda geçimini orada nasıl sağlıyor? Gitmeden önce Türkiye’de ne iş yapıyordu? Hangi vizeyle ABD’ye gitti? Turist vizesi mi, yoksa iltica mı etti? Sonuçta siz kamu görevlisisiniz, yurt dışında çocuğunuzu yaşatacak kadar geliriniz var mı?





"Tehdit mi edildiniz? Yoksa bir menfaat mi sağladınız?"





7) Sizin gibi hakaret etmeden tekrar soruyorum; Dairenizin ve HGK’nın herkes hakkında uyguladığı içtihad neden benim dosyamda uygulanmadı? Tehdit mi edildiniz? Yoksa bir menfaat mi sağladınız? Aksi halde sizin seviyedenizde bir hukuk adamı tüm kariyerini bu şekilde neden riske atar?





8) Son olarak siz şu anda Türkiye’de misiniz? Bu mesajları nereden yazıyorsunuz?





Güçlü olan haklı değil, haklı olan güçlüdür.









