FETÖ firarisi örgütün 'gaybubet evi'nde yakalandı

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski asker, "gaybubet evi" olarak değerlendirilen ikamette yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.


Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu, hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay H.E'yi gaybubet evi olarak kullanıldığı değerlendirilen ikamette yakaladı.


Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Hükümlünün yakalandığı ikameti kayıtsız şekilde kiraladıkları belirlenen H.D. ve M.E. hakkında da yasal işlem başlatıldı.



#FETÖ
#Gaybubet evi
#hükümlü
#Kırıkkale
