Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

16:4522/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
AA
Samsun'un Bafra ilçesinde terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu, JASAT ile İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.


Bu kapsamda ekipler, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan polislikten ihraç edilen R.D.'yi (59) yakaladı.


Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.





