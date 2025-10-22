Kepengi aralayıp girdiği iş yerinden 25 cep telefonu çaldı

Olay, dün akşam saatlerinde, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı'nda meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen, yaşları küçük 3 şüpheliden 1'i çevrede gözcülük yaparken diğerleri, iş yerinin kapalı kepengini açmaya çalıştı. Yaklaşık 20-25 santim boşluk oluşturan çocuklardan boyu kısa ve zayıf olanı, sırtüstü yatıp sürünerek iş yerine girdi. Şüpheli, çaldığı cep telefonlarının bir kısmını kepengin altından arkadaşına verdi. Arkadaşı ise cep telefonlarını başka bir yere taşıdı. Aynı yöntemle sürünerek iş yerinden çıkan şüpheli, kalan telefonları da çantaya doldurduktan sonra dikkat çekmemek için kepengi indirip boşluğu kapattı. Şüpheliler daha sonra koşarak bölgeden uzaklaştı.