Kars'ta kızıl şahin avlayan 2 kişiye 661 bin 682 lira ceza kesildi

15:5022/10/2025, Çarşamba
AA
Selim ilçesi kırsalında kızıl şahin avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Kars'ın Selim ilçesi kırsalında kızıl şahin avlayan 2 kişiye 661 bin 682 lira ceza kesildi. 3 canlı kızıl şahin,10 güvercin ve çeşitli yakalama aparatları ele geçirildi.

Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerince yapılan çalışmada, Selim ilçesi kırsalında kızıl şahin avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı.


Yapılan aramada, 3 canlı kızıl şahin,10 güvercin ve çeşitli yakalama aparatları ele geçirildi. Ayrıca bir otomobile de el konuldu.


Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince 2 kişiye 661 bin 682 lira ceza kesildi.




#kars
#kızıl şahin
#ceza
