Bursa'daki huzur uygulamasında yüz binlerce liralık ceza kesildi

23:2921/10/2025, Salı
IHA
Çalışmaların aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
Bursa'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamasında binlerce kişi sorgulandı, araç denetimlerinde toplam 394 bin 225 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi ile düzensiz göçün önlenmesi amacıyla geniş kapsamlı huzur uygulaması gerçekleştirildi. Binlerce kişi sorgulandı, araç denetimlerinde ise yüz binlerce liralık ceza kesildi.

Bursa genelinde 00.00 ile 18.00 saatleri arasında yapılan uygulamada, toplam 4 bin 129 kişi sorgulandı. Yapılan işlemler sonucunda 2 Türk vatandaşı ile 31 yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Uygulama çerçevesinde ayrıca 84 araç denetime tabi tutuldu. Denetimlerde toplam 394 bin 225 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Yetkililer, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.



#Bursa
#Denetim
#Uygulama
#Huzur
