Ehliyetsiz sürücünün okul önünde motosikletle tehlikeli yolculuğuna 65 bin lira ceza

12:0919/10/2025, Pazar
DHA
Öğrencilerin okuldan çıkış saatinde sokak aralarına giren bir motosiklet sürücüsü, ön tekerleğini kaldırarak öğrencilerin arasından hızla geçti.
Bursa'da, öğrencilerin okuldan çıkış saatinde ön tekerleğini kaldırarak, motosikletiyle hızla geçiş yaptığı anları kask kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaşan İ.Y. (16) isimli ehliyetsiz sürücüye 65 bin lira ceza kesildi.

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde, öğrencilerin okuldan çıkış saatinde sokak aralarına giren bir motosiklet sürücüsü, ön tekerleğini kaldırarak öğrencilerin arasından hızla geçti. Hız sınırının 30 kilometre olduğu bölgede kasis ve uyarı levhalarına aldırış etmeyen sürücü, tehlikeli anları kask kamerasıyla kaydetti.


Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen İ.Y. isimli sürücüye 65 bin lira cezai işlem uygulandı.



