Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi belli oldu

Haber Merkezi
12:0619/10/2025, Pazar
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Bu maçın VAR hakemi belli oldu.

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabakada ilk düdük saat 20.00'de çalacak.


Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maçın VAR hakemi de belli oldu.


Mücadelede VAR olarak Erkan Engin, AVAR olarak Hakan Yemişken, AVAR2 olarak da Sinan Dereci görev yapacak.

