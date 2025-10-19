Futbol tutkunlarının merakla beklediği bir pazar günü daha geldi! Süper Lig’de Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü konuk ederken, Antalyaspor deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. İngiltere Premier Lig’de Manchester United ile Liverpool arasında nefes kesen bir mücadele yaşanacak. İspanya La Liga’da Real Madrid, Getafe deplasmanında galibiyet arayacak. İtalya Serie A’da Inter ile Juventus kozlarını paylaşırken, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’de de heyecan dorukta. Maç saatlerini ve yayın kanallarını merak eden futbolseverler, “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 19 Ekim 2025 Pazar günü oynanacak maçların detayları!