Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 19 Ekim 2025 Pazar bugünkü maçlar

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 19 Ekim 2025 Pazar bugünkü maçlar

11:4819/10/2025, Pazar
Bugün futbolseverleri dopdolu bir program bekliyor. Süper Lig’de haftanın en dikkat çekici mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. İngiltere Premier Lig’de derbi heyecanı yaşanacak; Liverpool ile Manchester United karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga’da Getafe ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Ayrıca İtalya Serie A, Almanya Bundesliga 2 ve Fransa Ligue 1’de de önemli karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorusunun yanıtı ise günün futbol ajandasında. İşte 19 Ekim maçları.

Futbol tutkunlarının merakla beklediği bir pazar günü daha geldi! Süper Lig’de Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü konuk ederken, Antalyaspor deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. İngiltere Premier Lig’de Manchester United ile Liverpool arasında nefes kesen bir mücadele yaşanacak. İspanya La Liga’da Real Madrid, Getafe deplasmanında galibiyet arayacak. İtalya Serie A’da Inter ile Juventus kozlarını paylaşırken, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’de de heyecan dorukta. Maç saatlerini ve yayın kanallarını merak eden futbolseverler, “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 19 Ekim 2025 Pazar günü oynanacak maçların detayları!

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

13:30 Como - Juventus İtalya Serie A S Sport 2

13:30 Keçiörengücü - Sivasspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

14:00 Dundee United - Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus

14:30 Kayserispor - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

14:30 Darmstadt 98 - Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2

14:30 Elversberg - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3

14:30 Nürnberg - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok

15:00 Elche - Athletic Bilbao İspanya La Liga S SportS Sport Plus

15:00 Sabah Bakü - Zira Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

15:00 Kırklarelispor - Gebzespor TFF 2. Lig Sıfır TV

15:00 Aksaray Bld. - Bursaspor TFF 2. Lig As TV BursaBi Kanal

15:00 Muğlaspor - 24 Erzincanspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

16:00 Lens - Paris FC Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

16:00 Cagliari - Bologna İtalya Serie A S Sport 2

16:00 Genoa - Parma İtalya Serie A S Sport Plus

16:00 Tottenham - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

16:00 Iğdırspor - Boluspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

16:30 Freiburg - Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga S Sport Plus

17:00 Alanyaspor - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

17:00 Gaziantep FK - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

17:15 Celta Vigo - Real Sociedad İspanya La Liga S Sport

17:30 Neftçi Bakü - Araz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

17:45 Heracles - Feyenoord Hollanda Eredivisie S Sport Plus

18:15 Lorient - Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

18:15 Rennes - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

18:15 Toulouse - Metz Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

18:30 St.Pauli - Hoffenheim Almanya Bundesliga S Sport Plus

18:30 Liverpool - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

19:00 Atalanta - Lazio İtalya Serie A S Sport 2

19:00 Esenler Erokspor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:30 Levante - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport

20:00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

21:00 Estudiantes - Gimnasia La Plata Arjantin Primera Division Spor Smart

21:45 Nantes - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports 2

21:45 Milan - Fiorentina İtalya Serie A S Sport 2

22:00 Getafe - Real Madrid İspanya La Liga S Sport

