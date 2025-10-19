Yeni Şafak
Seyir halindeki kamyonda yangın çıktı: Kısa sürede kullanılamaz hale geldi

12:1019/10/2025, Pazar
IHA
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa Çevre Otoyolu’nda seyir halindeki bir kamyonda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da trafikte ilerleyen bir kamyonun motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere dönüşen yangın, tüm aracı sardı. Durumu fark eden sürücü, kamyonu emniyet şeridine çekerek kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında çevrede yoğun duman oluşurken, bölgedeki trafik bir süre aksadı.




