Kadınlar çocuğa dükkandaki kasadan üç bin lirayı böyle çaldırdı

23:1220/10/2025, Pazartesi
IHA
Kadınlar küçük çocuğa hırsızlık yaptırdı.
Kadınlar küçük çocuğa hırsızlık yaptırdı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kadınlar, yanlarındaki çocuğa çiğ köfte dükkanında kasadan 3 bin TL’yi çaldırdı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir çiğ köfte dükkanında meydana geldi.

Kadınlar, yanlarındaki çocuğu işletme sahibi dışarıdayken iş yerine soktular. Çocuk, girdiği iş yerindeki kasadan 3 bin TL’yi çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



#Bursa
#Çocuk
#Hırsız
YASAL UYARI

