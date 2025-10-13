Yeni Şafak
Alışveriş yapar gibi davranıp 7 bin liralık dondurma çalan hırsız yakalandı

09:2313/10/2025, Pazartesi
IHA
S.S. yakalanarak hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Hatay’da bir iş yerinin dondurma dolabından yaklaşık 7 bin TL değerinde ürün çalan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Olay, 29 Eylül 2025 tarihinde Numune Mahallesi’nde meydana geldi. Bir işletmenin önünde bulunan dondurma dolabından 7 bin liralık ürün çalınması üzerine İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olayının faili S.S. yakalanarak hakkında gerekli işlemler başlatıldı.




