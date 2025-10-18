Dolandırıcılığa anında müdahale

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı 11'inci Yargı Paketi'nin detayları belli olmaya devam ediyor. Teklif taslağına göre, internet bağlantısı olmadığı için daha güvenli kabul edilen soğuk cüzdanlar da yeni düzenlemenin kapsamına alınıyor. Bu düzenlemeyle, soğuk cüzdanlara doğrudan veya dolaylı müdahale yoluyla yapılan dolandırıcılık ve hırsızlık faaliyetleri engellenecek ve böylece hesap sahipleri korunacak. Ayrıca, bu hesaplara aktarılan suç gelirleri ile bu hesaplar üzerinden elde edilen paralar dondurulabilecek.

MAKUL ŞÜPHE YETERLİ

Yeni yargı paketi, güvenlik birimlerine bilişim suçları sonucu elde edilen menfaatin bulunduğu hesapları askıya alma ve el koyma yetkisi veriyor. Kripto varlık dolandırıcılığı ve hırsızlarına da anında müdahale edilecek. Makul şüphe oluşturan bilgi veya belgenin varlığı halinde, banka, ödeme hizmeti sağlayıcısı veya kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde ya da bunlar aracılığıyla yapılan ya da yapılmaya çalışılan işlemlere konu hesaplar 3 güne kadar askıya alınacak. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu da bu düzenlemeye dahil olacak.

SAVCI 24 SAAT İÇİNDE KARAR VERECEK

Askıya alma işlemi ve hesap hareketleri, ilgili mali kurum tarafından tüm bilgi ve belgelerle birlikte derhal cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek. Hesap sahibi de askıya alma işlemi hakkında bilgilendirilecek. Hesap sahipleri, askıya alma işleminin kaldırılması için cumhuriyet başsavcılığına başvurabilecek. Cumhuriyet savcısı, başvuru hakkında 24 saat içinde karar verme yetkisine sahip olacak. Askıya alma işlemi tamamlanmadan, suça konu menfaatin başka bir mali kuruma transfer edildiğinin tespit edilmesi durumunda, bu bilgi banka, ödeme hizmeti sağlayıcısı veya kripto varlık hizmet sağlayıcısı tarafından ilgili mali kuruma gecikmeksizin bildirilecek. Böylece suç gelirlerinin hızlıca aktarılması ve aklanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.











