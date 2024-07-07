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33 kaza 'kara nokta'sına düzenleme

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl içerisinde 33 kaza kara noktasında şerit ve kavşak düzenleme, ışıklandırma, altyapı, üstyapı ve trafik işaretleri çalışması gerçekleştiriliyor. Düzenleme yapılan 33 noktanın 5’i Samsun-Çarşamba’da bulunuyor.

Mehmet Güney
04:00 - 7/07/2024 dimanche
Güncelleme: 02:26 - 7/07/2024 dimanche
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kara yollarında en fazla kaza yapılan noktalar ve riski yüksek olan bölgelere özel çalışmalar yapılıyor. Bu yıl bitmeden 33 noktadaki çalışmanın tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar yoğun olarak sahil kesimlerinde yürütülüyor. Samsun-Çarşamba yolu üzerinde 5 noktada, Trabzon-Yomra, Zonguldak-Gökçebey, Balıkesir-Ayvalık, Balıkesir-Edremit, Muğla-Köyceğiz, Muğla-Ortaca, Muğla-Fethiye, Aydın-Çine, Mustafakemalpaşa-Bursa, Kırıkkale-Irmak, Ankara-Kızılcahamam, Çankırı-Kurşunlu, Sivas-Şarkışla, Osmaniye-Kadirli, Mersin-Silifke, Şanlıurfa-Bilecik karayollarında yürütülen çalışmalar ile kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Karayolları'nın yanı sıra bazı şehir merkezlerinde de çalışma yapılıyor. Trabzon, Nevşehir, Sivas, Şanlıurfa ve Mardin, merkezinde çalışma yapılan şehirler arasında.



#Karayolları Genel Müdürlüğü
#Düzenleme
#Toplum
#Güvenlik
#trafik kazası
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