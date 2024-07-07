33 kaza 'kara nokta'sına düzenleme

Kara yollarında en fazla kaza yapılan noktalar ve riski yüksek olan bölgelere özel çalışmalar yapılıyor. Bu yıl bitmeden 33 noktadaki çalışmanın tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar yoğun olarak sahil kesimlerinde yürütülüyor. Samsun-Çarşamba yolu üzerinde 5 noktada, Trabzon-Yomra, Zonguldak-Gökçebey, Balıkesir-Ayvalık, Balıkesir-Edremit, Muğla-Köyceğiz, Muğla-Ortaca, Muğla-Fethiye, Aydın-Çine, Mustafakemalpaşa-Bursa, Kırıkkale-Irmak, Ankara-Kızılcahamam, Çankırı-Kurşunlu, Sivas-Şarkışla, Osmaniye-Kadirli, Mersin-Silifke, Şanlıurfa-Bilecik karayollarında yürütülen çalışmalar ile kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Karayolları'nın yanı sıra bazı şehir merkezlerinde de çalışma yapılıyor. Trabzon, Nevşehir, Sivas, Şanlıurfa ve Mardin, merkezinde çalışma yapılan şehirler arasında.