İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce Valiliği'nde düzenlenen Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 17 Ağustos 1999 depreminden sonra 12 Kasım 1999'da yaşanan depremin ortaya koyduğu travmanın maalesef henüz geçmediğini, yaklaşık 3-4 gündür burada bu tabloyu gördüğünü söyledi.

ORTA HASARLI YOK

Bakan Soylu, hasar tespitleri konusunda şu ana kadar 23 bin 916 binanın tarandığını belirterek şöyle bilgi paylaştı: "66 bin 726 bağımsız bölüm, 56 bin 266 konut. Bağımsız derken burada depolar da ahırlar da var. 56 bin 266 konut tarandı ve 4 bin 990 ticarethane, 596 ahır. Acil yıkık 25, ağır hasarlı 263 bina, orta hasarlı yok. 43 acil yıkık, 435 ağır hasarlı yani toplam 478 bağımsız bölüm var. Bunlar tespit edildi, yıkılacaklar. 369 konut acil yıkık ve ağır hasarlı.Orta hasarlı yok. Ağır hasarlı ve acil yıkık binaların bugünden itibaren yıkılmasına başlanıldı. Az hasarlı ise 2 bin 548 bina var, toplamda 9 bin 446 konut var, şu ana kadar yapılan 56 bin 266 taramada."

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KİMSE SOKULMADI

Vatandaşların 44 bin 71 hasarsız konuta girebileceğine dikkati çeken Soylu, "Az hasarlı dediğimiz, boya, sıva çatlağı, kırık, dökük gibi binanın yapısal sürecinde olmayan ve onu depreme karşı dayanıksız hale getirebilecek yapısal sorun değildir. Boyası dökülmüş, sıvası çatlamış, bunu ifade ediyorum. Doğal olarak 51 bin 925 bağımsız bölüm var, 44 bin 71 de hasarsız konut var. Hasarsız 44 bin 71 dairede insanlar girebilirler, oturabilirler ve oturuyorlar zaten" diye konuştu. Ağır hasarlı binalara kimseyi sokmadıklarını sözlerine ekledi.

Adli işlem yapılacak

Soylu, depremle ilgili sosyal medyadaki dezenformasyonlara karşı çalışma yapılıp yapılmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Özellikle Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ilk günden itibaren tespitlerini yaparak suç duyurularında bulunuyor, yargı da gereğini yerine getiriyor. Bu tamamen istismar. Biz de gereğini yerine getiririz."