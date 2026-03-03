Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
38 ilde FETÖ operasyonu: 298 şüpheliden 182'si tutuklandı

38 ilde FETÖ operasyonu: 298 şüpheliden 182'si tutuklandı

14:063/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Son 2 haftada polis tarafından 38 ilde FETÖ’ye yönelik operasyon düzenlendi
Son 2 haftada polis tarafından 38 ilde FETÖ’ye yönelik operasyon düzenlendi

İçişleri Bakanlığı, son 2 haftada 38 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 298 şüpheliden 182'sinin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; son 2 haftada polis tarafından 38 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonlar düzenlendi ve 298 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı. Şüphelilerin, FETÖ’nün 'güncel yapılanması', 'eğitim yapılanması', 'finans yapılanması' ve 'askeri mahrem yapılanması' içinde faaliyette bulundukları, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki kişilerle haberleşmeyi sürdürdükleri, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştıkları, örgütün propagandasını yaptıkları ve örgüte maddi destek topladıkları tespit edildi. Şüphelilerden 182'si tutuklandı. 75’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.



#fetö
#operasyon
#İçişleri Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan bayramı tatili ile Nisan ara tatili birleşecek mi, kaç gün tatil olacak? 2026 Ramazan bayram tatili süresi