40 savcı görevlendirildi

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden, Oktar’ın da arasında bulunduğu 60 kişi için savcı tutuklama istedi. Savcılık, tutuklama talebine konu olan suçları; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “çocuğun cinsel istismarı”, “nitelikli cinsel saldırı”, “şantaj”, “malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarma”, “cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” olarak sıraladı.

Savcılık, Adnan Oktar ve Oktar Babuna’nın da arasında bulunduğu 60 şüpheli için tutuklama talep etti.

60 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan toplam 187 şüpheliden şu ana kadar işlemleri tamamlanan 3’ü emniyetten serbest bırakılırken, 92’si ise adliyeye sevk edildi. Tutuklanması istenen 60 kişi arasında ise örgüt lideri olduğu iddia edilen Adnan Oktar ile Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna ve Ahmet Oktar Babuna da bulunuyor.

KUYUMCU RUHSATI İLE SİLAHLANDILAR

Hakimliğe gönderilen sevk yazısında Adnan Oktar’ın 80’li yıllardan itibaren dini cemaat kisvesi altında, dine ve ahlaka tamamen aykırı kural ve yöntemlerle suç amaçlı örgüt yapılanması oluşturduğu belirtildi. Yazıda Adnan Oktar’ın kadınlara yönelik iğrenç işken yöntemlerinden bahsedilirken, birçok örgüt mensubunun gerçeğe aykırı şekilde kuyumculuk faaliyetleri üzerinden alınan ruhsatlarla silahlandırıldıkları belirtildi.

Gruba mensup bazı şüphelilerin itirafçı oldukları öğrenildi.

20’DEN FAZLA ÇOCUK MAĞDUR

Şüphelilerin ifade işlemleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın talimatıyla Terör ve Organize Suçlar bürosunda çalışan 40 savcının görevlendirildiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ise yaklaşık 2 bin sayfayı bulduğu, bazı şüphelilerin de itirafçı olduğu öğrenildi. Soruşturma dosyasında 20'yi aşkın çocuğun mağdur sıfatıyla ifadesinin yer aldığı ifade ediliyor.

Villadan sahile 300 m.’lik patika

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonla ilgili her gün yeni bir ayrıntı günyüzüne çıkıyor. Villadan sahile inen 300 metrelik patika yol, patikanın sonunda da kameralarla donatılmış yola açılan yeşil bir kapı tespit edildi. Ayrıca villaya ait görüntülerde adresteki şatafat ve zırhlı lüks otomobiller dikkat çekti.