Gündem 40 savcıgörevlendirildi
3. SAYFA

40 savcı görevlendirildi

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda adliyeye sevkedilen şüphelilerin sayısı 92'ye ulaştı. Emniyetteki ifadelerin yaklaşık 2 bin sayfayı bulduğu, bazı şüphelilerin itirafçı olduğu öğrenildi. Soruşturma için 40 savcı görevlendirilirken, şüphelilerin 60’ı için tutuklama talep edildi.

Şahin Şen Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Gözaltında bulunduğu süre içinde tıraş olamayıp bakım yapamayan Adnan Oktar’ın saçı ve sakalındaki beyazlıklar dikkat çekti.
Gözaltında bulunduğu süre içinde tıraş olamayıp bakım yapamayan Adnan Oktar’ın saçı ve sakalındaki beyazlıklar dikkat çekti.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden, Oktar’ın da arasında bulunduğu 60 kişi için savcı tutuklama istedi. Savcılık, tutuklama talebine konu olan suçları; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “çocuğun cinsel istismarı”, “nitelikli cinsel saldırı”, “şantaj”, “malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarma”, “cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” olarak sıraladı.

Savcılık, Adnan Oktar ve Oktar Babuna’nın da arasında bulunduğu 60 şüpheli için tutuklama talep etti.

60 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan toplam 187 şüpheliden şu ana kadar işlemleri tamamlanan 3’ü emniyetten serbest bırakılırken, 92’si ise adliyeye sevk edildi. Tutuklanması istenen 60 kişi arasında ise örgüt lideri olduğu iddia edilen Adnan Oktar ile Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna ve Ahmet Oktar Babuna da bulunuyor.

KUYUMCU RUHSATI İLE SİLAHLANDILAR

Hakimliğe gönderilen sevk yazısında Adnan Oktar’ın 80’li yıllardan itibaren dini cemaat kisvesi altında, dine ve ahlaka tamamen aykırı kural ve yöntemlerle suç amaçlı örgüt yapılanması oluşturduğu belirtildi. Yazıda Adnan Oktar’ın kadınlara yönelik iğrenç işken yöntemlerinden bahsedilirken, birçok örgüt mensubunun gerçeğe aykırı şekilde kuyumculuk faaliyetleri üzerinden alınan ruhsatlarla silahlandırıldıkları belirtildi.

Gruba mensup bazı şüphelilerin itirafçı oldukları öğrenildi.

20’DEN FAZLA ÇOCUK MAĞDUR

Şüphelilerin ifade işlemleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın talimatıyla Terör ve Organize Suçlar bürosunda çalışan 40 savcının görevlendirildiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ise yaklaşık 2 bin sayfayı bulduğu, bazı şüphelilerin de itirafçı olduğu öğrenildi. Soruşturma dosyasında 20'yi aşkın çocuğun mağdur sıfatıyla ifadesinin yer aldığı ifade ediliyor.

Villadan sahile 300 m.’lik patika

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonla ilgili her gün yeni bir ayrıntı günyüzüne çıkıyor. Villadan sahile inen 300 metrelik patika yol, patikanın sonunda da kameralarla donatılmış yola açılan yeşil bir kapı tespit edildi. Ayrıca villaya ait görüntülerde adresteki şatafat ve zırhlı lüks otomobiller dikkat çekti.

İlk ziyaret 'sıfır' noktasına

İlk ziyaret 'sıfır' noktasına

​Akar ve komuta kademesi 2270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'nde.
PKK'ya büyük darbe

PKK'ya büyük darbe

Nokta atışı vurulan örgütün lojistik sorumlusunun görüntüleri.
Kayyum başarısı

Kayyum başarısı

​FETÖ'den alınmıştı 2 yılda yüzde 12 büyüdü.
'Atatürkçüyümben bırakın'

'Atatürkçüyümben bırakın'

Adnan Oktar'ın hakime verdiği ifade ortaya çıktı
Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar tutuklandı

​30'u aşkın suçtan tutuklanan Oktar cezaevinde.
İşte yeni görevleri

İşte yeni görevleri

​Deneyimli isimlere Meclis'te aktif görev.
'Brunson' çağrısı

'Brunson' çağrısı

Rahip Brunson'un tutukluluğu devam ediyor.
'İnsanın genlerinde var'

'İnsanın genlerinde var'

​Hollandalı Bakan ırkçılığı meşrulaştırmaya çalıştı.

Aniden bastıracak

Aniden bastıracak

​Meteoroloji'den İstanbullulara sağanak uyarısı.
Kritik tarih belli oldu

Kritik tarih belli oldu

Bedelli askerlik düzenlemesi artık Meclis'te.
Muska vetoka ayrıntısı

Muska vetoka ayrıntısı

​Minik Leyla cinayetinde yeni gelişme.
Bedelli ekonomisi

Bedelli ekonomisi

Devletin kasasına 40 milyara yakın para girecek.
125 milyar lira birikti

125 milyar lira birikti

​6 milyon kişiye 20 milyardan fazla ödeme yapıldı.
Hacyolculuğu başladı

Hacyolculuğu başladı

Hacı adayları dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.
Yap-işlet-devretKanal İstanbul

Yap-işlet-devretKanal İstanbul

​Torba yasada dikkat çeken değişiklik.
PKK'nınkara para defteri

PKK'nınkara para defteri

​Yeni Şafak, PKK'nın Afrin'deki uç defterine ulaştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.